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Новичок ЦСКА Родриго Бекао: счастлив перейти в такой большой и великий клуб
Новичок ЦСКА Родриго Бекао прокомментировал свой переход в московский клуб.
"Я очень рад заключению контракта с ЦСКА. Пока это аренда, но я сделаю все для того, чтобы эта аренда переросла в долгосрочный контракт. Я очень рад, что пришел в ЦСКА. Это клуб, который хорошо известен в Бразилии, с более чем столетней историей, с большими традициями.
Поэтому я очень счастлив, что я пришел в столь большой и великий клуб", - цитирует Бекао официальный сайт клуба.
"Я очень рад заключению контракта с ЦСКА. Пока это аренда, но я сделаю все для того, чтобы эта аренда переросла в долгосрочный контракт. Я очень рад, что пришел в ЦСКА. Это клуб, который хорошо известен в Бразилии, с более чем столетней историей, с большими традициями.
Поэтому я очень счастлив, что я пришел в столь большой и великий клуб", - цитирует Бекао официальный сайт клуба.
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