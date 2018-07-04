A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Новичок ЦСКА Родриго Бекао: счастлив перейти в такой большой и великий клуб

Новичок ЦСКА Родриго Бекао прокомментировал свой переход в московский клуб.

"Я очень рад заключению контракта с ЦСКА. Пока это аренда, но я сделаю все для того, чтобы эта аренда переросла в долгосрочный контракт. Я очень рад, что пришел в ЦСКА. Это клуб, который хорошо известен в Бразилии, с более чем столетней историей, с большими традициями.

Поэтому я очень счастлив, что я пришел в столь большой и великий клуб", - цитирует Бекао официальный сайт клуба.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 22:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(3)
№1 Написал: Vanek Нусли (Сегодня, 22:35) #
  • -3
  •  (3)
online

Его кумирами с дества были Карпин, Марадона и Игнашевич.
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.