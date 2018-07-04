Антон Шунин женился на модели Victoria’s Secret Екатерине Григорьевой

Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин и известная топ-модель Victoria's Secret Екатерина Григорьева стали мужем и женой! ?

Мы поздравляем молодожёнов с этим событием и желаем им взаимопонимания, счастья и любви!!!? pic.twitter.com/r9XFgmVjrh — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 4, 2018

Вратарь "Динамо" Антон Шунин и российская топ-модель Victoria’s Secret Екатерина Григорьева стали мужем и женой."Мы поздравляем молодоженов с этим событием и желаем им взаимопонимания, счастья и любви", - говорится в твиттере московского клуба.28-летняя модель с апреля 2015 года по 2016 год являлась одним из «ангелов» американской компании. В 2014, 2015 и 2016 годах она была приглашена на итоговый показ Victoria’s Secret.От первого брака у Шунина есть сын Артем (родился 17 августа 2012 года). Для Григорьевой этой также второй брак.