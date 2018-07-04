Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:01
"Сочи" представил свой логотип (5)
"Сочи" представил свой логотип (5)
20:53
Сергей Силкин: с хорватами надо играть так же, как с испанцами - тогда, возможно, повезет... (1)
Сергей Силкин: с хорватами надо играть так же, как с испанцами - тогда, возможно, повезет... (1)
19:15
Сергей Семак: жду Дзюбу в "Зените" (14)
Сергей Семак: жду Дзюбу в "Зените" (14)
16:04
Андрей Федун: система безопасности арены ЧМ показала эффективность при инциденте с фанатом (3)
Андрей Федун: система безопасности арены ЧМ показала эффективность при инциденте с фанатом (3)
13:55
Александр Головин: я так устал к серии пенальти, что смог пробить только по центру - слава Богу залетело! (11)
Александр Головин: я так устал к серии пенальти, что смог пробить только по центру - слава Богу залетело! (11)
13:49
Хавбек "Оренбурга" Кулишев, ставшей лучшим бомбардиром ФНЛ, заявил, что поборется за аналогичное достижение в РФПЛ (2)
Хавбек "Оренбурга" Кулишев, ставшей лучшим бомбардиром ФНЛ, заявил, что поборется за аналогичное достижение в РФПЛ (2)
12:45
Бакка и Урибе, незабившие пенальти в матче с Англией получили смертельные угрозы в соцсетях (5)
Бакка и Урибе, незабившие пенальти в матче с Англией получили смертельные угрозы в соцсетях (5)
12:40
Иван Новосельцев покинет "Зенит" (16)
Иван Новосельцев покинет "Зенит" (16)
Антон Шунин женился на модели Victoria’s Secret Екатерине Григорьевой
Вратарь "Динамо" Антон Шунин и российская топ-модель Victoria’s Secret Екатерина Григорьева стали мужем и женой.
"Мы поздравляем молодоженов с этим событием и желаем им взаимопонимания, счастья и любви", - говорится в твиттере московского клуба.
28-летняя модель с апреля 2015 года по 2016 год являлась одним из «ангелов» американской компании. В 2014, 2015 и 2016 годах она была приглашена на итоговый показ Victoria’s Secret.
От первого брака у Шунина есть сын Артем (родился 17 августа 2012 года). Для Григорьевой этой также второй брак.
"Мы поздравляем молодоженов с этим событием и желаем им взаимопонимания, счастья и любви", - говорится в твиттере московского клуба.
28-летняя модель с апреля 2015 года по 2016 год являлась одним из «ангелов» американской компании. В 2014, 2015 и 2016 годах она была приглашена на итоговый показ Victoria’s Secret.
От первого брака у Шунина есть сын Артем (родился 17 августа 2012 года). Для Григорьевой этой также второй брак.
Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин и известная топ-модель Victoria's Secret Екатерина Григорьева стали мужем и женой! ?— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 4, 2018
Мы поздравляем молодожёнов с этим событием и желаем им взаимопонимания, счастья и любви!!!? pic.twitter.com/r9XFgmVjrh
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.