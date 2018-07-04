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Антон Шунин женился на модели Victoria’s Secret Екатерине Григорьевой

Вратарь "Динамо" Антон Шунин и российская топ-модель Victoria’s Secret Екатерина Григорьева стали мужем и женой.

"Мы поздравляем молодоженов с этим событием и желаем им взаимопонимания, счастья и любви", - говорится в твиттере московского клуба.

28-летняя модель с апреля 2015 года по 2016 год являлась одним из «ангелов» американской компании. В 2014, 2015 и 2016 годах она была приглашена на итоговый показ Victoria’s Secret.

От первого брака у Шунина есть сын Артем (родился 17 августа 2012 года). Для Григорьевой этой также второй брак.

Теги: Шунин Динамо
Сегодня, 23:04
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№1 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 23:23) #
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Осталось генофонд нации пополнить такими же успешными, а главное -- умными и патриотичными детьми (не мнее четырех). И всё будет тип-топ. Контракты там и т. п.
Молодым: долгих лет, но на родине!
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
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