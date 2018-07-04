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"Спартак" намерен подписать защитника "Сассуоло"

"Спартак" заинтересован в услугах защитника "Сассуоло" Джанмарко Феррари.

По информации Hitc, также на 26-летнего итальянца также претендуют "Эвертон" и "Вест Хэм". "Сассуоло" готов расстаться с игроком за €8-10 млн.

В минувшем сезоне футболист сборной Италии находился в аренде в "Фиорентине" и провел 31 матч, в котором забил два мяча.

"Газета.ру"
Теги: Спартак Сассуоло Трансферы
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