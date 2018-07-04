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"Сочи" представил свой логотип (5)
"Сочи" представил свой логотип (5)
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Сергей Силкин: с хорватами надо играть так же, как с испанцами - тогда, возможно, повезет... (1)
Сергей Силкин: с хорватами надо играть так же, как с испанцами - тогда, возможно, повезет... (1)
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Сергей Семак: жду Дзюбу в "Зените" (14)
Сергей Семак: жду Дзюбу в "Зените" (14)
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Андрей Федун: система безопасности арены ЧМ показала эффективность при инциденте с фанатом (3)
Андрей Федун: система безопасности арены ЧМ показала эффективность при инциденте с фанатом (3)
13:55
Александр Головин: я так устал к серии пенальти, что смог пробить только по центру - слава Богу залетело! (11)
Александр Головин: я так устал к серии пенальти, что смог пробить только по центру - слава Богу залетело! (11)
13:49
Хавбек "Оренбурга" Кулишев, ставшей лучшим бомбардиром ФНЛ, заявил, что поборется за аналогичное достижение в РФПЛ (2)
Хавбек "Оренбурга" Кулишев, ставшей лучшим бомбардиром ФНЛ, заявил, что поборется за аналогичное достижение в РФПЛ (2)
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Бакка и Урибе, незабившие пенальти в матче с Англией получили смертельные угрозы в соцсетях (5)
Бакка и Урибе, незабившие пенальти в матче с Англией получили смертельные угрозы в соцсетях (5)
12:40
Иван Новосельцев покинет "Зенит" (16)
Иван Новосельцев покинет "Зенит" (16)
"Спартак" намерен подписать защитника "Сассуоло"
"Спартак" заинтересован в услугах защитника "Сассуоло" Джанмарко Феррари.
По информации Hitc, также на 26-летнего итальянца также претендуют "Эвертон" и "Вест Хэм". "Сассуоло" готов расстаться с игроком за €8-10 млн.
В минувшем сезоне футболист сборной Италии находился в аренде в "Фиорентине" и провел 31 матч, в котором забил два мяча.
"Газета.ру"
По информации Hitc, также на 26-летнего итальянца также претендуют "Эвертон" и "Вест Хэм". "Сассуоло" готов расстаться с игроком за €8-10 млн.
В минувшем сезоне футболист сборной Италии находился в аренде в "Фиорентине" и провел 31 матч, в котором забил два мяча.
"Газета.ру"
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