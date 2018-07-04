Максим Митрофанов покинул пост советника председателя правления "Зенита" в связи с истечением срока контракта.Митрофанов был назначен на должность советника председателя правления клуба по стадиону и спортивной инфраструктуре в мае прошлого года. С 2007 по 2017 год он занимал пост генерального директора клуба. Президентом и председателем правления клуба является Сергей Фурсенко."Максим Митрофанов покинул "Зенит" в связи с окончанием срока действия его контракта", - сообщили в пресс-службе.