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Максим Митрофанов покинул "Зенит"

Максим Митрофанов покинул пост советника председателя правления "Зенита" в связи с истечением срока контракта.

Митрофанов был назначен на должность советника председателя правления клуба по стадиону и спортивной инфраструктуре в мае прошлого года. С 2007 по 2017 год он занимал пост генерального директора клуба. Президентом и председателем правления клуба является Сергей Фурсенко.

"Максим Митрофанов покинул "Зенит" в связи с окончанием срока действия его контракта", - сообщили в пресс-службе.

ТАСС
Теги: Митрофанов Зенит
Вчера, 23:43
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№3 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 00:29) #
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Цитата: Иван Мамаев
После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот.

Менопаузу -- в студию! imp
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: Ganjaman Pirosso (Сегодня, 00:16) #
  • +1
  •  (1)

Ну и отлично
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Иван Мамаев (Сегодня, 00:06) #
  • -5
  •  (5)

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- https://clk.su/ePjSP
Регистрация: 4.07.2018 [жалоба]
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