Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:43
Максим Митрофанов покинул "Зенит" (3)
Максим Митрофанов покинул "Зенит" (3)
Вчера, 23:23
Бразильский судья Сандро Риччи рассудит Россию и Хорватию (17)
Бразильский судья Сандро Риччи рассудит Россию и Хорватию (17)
Вчера, 23:21
"Спартак" намерен подписать защитника "Сассуоло" (3)
"Спартак" намерен подписать защитника "Сассуоло" (3)
Вчера, 22:15
Ринат Дасаев вошел в комиссию, определяющую кандидатов на звание вратаря года по версии ФИФА
Ринат Дасаев вошел в комиссию, определяющую кандидатов на звание вратаря года по версии ФИФА
Вчера, 22:01
"Сочи" представил свой логотип (7)
"Сочи" представил свой логотип (7)
Вчера, 21:24
Россия не направляла британским политикам индивидуальные приглашения на чемпионат мира (2)
Россия не направляла британским политикам индивидуальные приглашения на чемпионат мира (2)
Вчера, 21:07
Илья Кутепов: Хорватия точно не слабее Испании (4)
Илья Кутепов: Хорватия точно не слабее Испании (4)
Вчера, 20:53
Сергей Силкин: с хорватами надо играть так же, как с испанцами - тогда, возможно, повезет... (2)
Сергей Силкин: с хорватами надо играть так же, как с испанцами - тогда, возможно, повезет... (2)
Вчера, 20:32
Валерий Рейнгольд: а что такого сделал Кутепов, что на него обратили внимание из Европы? (10)
Валерий Рейнгольд: а что такого сделал Кутепов, что на него обратили внимание из Европы? (10)
Вчера, 20:12
Президент Хорватии посетит матч сборной страны с Россией (1)
Президент Хорватии посетит матч сборной страны с Россией (1)
Вчера, 19:15
Сергей Семак: жду Дзюбу в "Зените" (17)
Сергей Семак: жду Дзюбу в "Зените" (17)
Вчера, 18:45
Эдинсон Кавани рискует пропустить матч с Францией
Эдинсон Кавани рискует пропустить матч с Францией
Вчера, 18:10
Сборная Бельгии проводит тренировку в две группы
Сборная Бельгии проводит тренировку в две группы
Вчера, 17:46
Михаил Дегтярев: считаю, что сборная России может бороться за золото чемпионата мира (7)
Михаил Дегтярев: считаю, что сборная России может бороться за золото чемпионата мира (7)
Вчера, 16:23
Дмитрий Булыкин: главным приятным удивлением матчей 1/8 финала стала победа сборной России
Дмитрий Булыкин: главным приятным удивлением матчей 1/8 финала стала победа сборной России
Вчера, 16:14
Экс-президент ФФУ: болею, болел и буду болеть за сборную России (4)
Экс-президент ФФУ: болею, болел и буду болеть за сборную России (4)
Вчера, 16:04
Андрей Федун: система безопасности арены ЧМ показала эффективность при инциденте с фанатом (3)
Андрей Федун: система безопасности арены ЧМ показала эффективность при инциденте с фанатом (3)
Вчера, 15:47
ВЦИОМ: в победу над Хорватией верят более 30% россиян (8)
ВЦИОМ: в победу над Хорватией верят более 30% россиян (8)
Вчера, 15:44
По версии букмекеров Бразилия фаворит из оставшихся восьми команд, Россия - седьмая. (12)
По версии букмекеров Бразилия фаворит из оставшихся восьми команд, Россия - седьмая. (12)
Вчера, 15:27
Мирон Маркевич: смотрю все матчи ЧМ-2018, кроме игр России - там не на что смотреть! (75)
Мирон Маркевич: смотрю все матчи ЧМ-2018, кроме игр России - там не на что смотреть! (75)
Вчера, 14:59
Фанат-вандал из Англии оштрафован на 3 тысячи рублей (10)
Фанат-вандал из Англии оштрафован на 3 тысячи рублей (10)
Вчера, 14:56
Моуринью предрек российскому футболу стремительный рост (14)
Моуринью предрек российскому футболу стремительный рост (14)
Вчера, 14:39
Владимир Габулов: Дзюба неплохо тащит пенальти
Владимир Габулов: Дзюба неплохо тащит пенальти
Вчера, 14:30
"Интер" приобрел Лаутаро Мартинеса
"Интер" приобрел Лаутаро Мартинеса
Вчера, 13:55
Александр Головин: я так устал к серии пенальти, что смог пробить только по центру - слава Богу залетело! (13)
Александр Головин: я так устал к серии пенальти, что смог пробить только по центру - слава Богу залетело! (13)
Вчера, 13:49
Хавбек "Оренбурга" Кулишев, ставшей лучшим бомбардиром ФНЛ, заявил, что поборется за аналогичное достижение в РФПЛ (2)
Хавбек "Оренбурга" Кулишев, ставшей лучшим бомбардиром ФНЛ, заявил, что поборется за аналогичное достижение в РФПЛ (2)
Максим Митрофанов покинул "Зенит"
Максим Митрофанов покинул пост советника председателя правления "Зенита" в связи с истечением срока контракта.
Митрофанов был назначен на должность советника председателя правления клуба по стадиону и спортивной инфраструктуре в мае прошлого года. С 2007 по 2017 год он занимал пост генерального директора клуба. Президентом и председателем правления клуба является Сергей Фурсенко.
"Максим Митрофанов покинул "Зенит" в связи с окончанием срока действия его контракта", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС
Митрофанов был назначен на должность советника председателя правления клуба по стадиону и спортивной инфраструктуре в мае прошлого года. С 2007 по 2017 год он занимал пост генерального директора клуба. Президентом и председателем правления клуба является Сергей Фурсенко.
"Максим Митрофанов покинул "Зенит" в связи с окончанием срока действия его контракта", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.