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Марио Фернандес может продолжить карьеру в испанской Примере

Защитником ЦСКА и сборной России Марио Фернандесом интересуется "Валенсия", сообщает испанские СМИ.

"Летучие мыши" хотят укрепить позицию правого защитника в преддверии выступления в Лиге чемпионов, в следующем сезоне.

Проблемой в переговорах может стать лишь цена Фернандеса. ЦСКА приобрёл его в 2012 году за € 15 млн, и в стане испанцев понимают, что за прошедшее время сумма потенциального трансфера 27-летнего игрока увеличилась.

Cadena SER
Теги: Фернандес ЦСКА Валенсия
Сегодня, 11:51
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(1)
№5 Написал: Valar (Сегодня, 12:15) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vvsl09
Жалко будет, если съедет! Кто играть-то у коней будет?

Найдём очередного ноунейма на Балканах или в Бразилии и отдадим на перевоспитание к Гончаренко. Пока есть финансовые проблемы в клубе по-другому не получится. Но далеко не факт, что приобретённые таким способом игроки будут хуже играть, чем купленные легионеры сомнительного качества, причём за приличные бабки, другими командами, ведь в последнее время таких примеров слишком много.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№4 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 12:12) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
интересно, а испанское гражданство он примет?
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№3 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 12:11) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: molot327
Жаль, если такое случится, но Марио этого заслужил своей честной игрой за ЦСКА.

Цитата: vvsl09
Кто играть-то у коней будет?

У нас школа хорошо работает.

Ну-Ну ,ШКОЛА.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 12:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Жаль, если такое случится, но Марио этого заслужил своей честной игрой за ЦСКА.

Цитата: vvsl09
Кто играть-то у коней будет?

У нас школа хорошо работает.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№1 Написал: vvsl09 Камышин (Сегодня, 11:58) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Жалко будет, если съедет! Кто играть-то у коней будет?
Регистрация: 1.04.2010 [жалоба]
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