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Караваев: смысл сидеть всю карьеру на лавке в России? Да, ты с деньгами, но что потом вспомнить?

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев, который перебрался в голландский клуб из пражской "Спарты" рассказал, почему не стал возвращаться в Россию в преддверии ЧМ-2018.

"Был интерес из "Динамо", только я не знаю всех нюансов, агент ближе к теме. Про интерес "Спартака" только читал.

В Европе все идет хорошо. Тем более понимал, что шансов попасть в сборную нет, и возвращаться в Россию нет смысла, для дальнейшего развития карьеры правильно оставаться в Европе.

Молодые российские футболисты уезжают в европейские клубы? Правильно делают, лучше уехать в средний клуб Европы и играть там, чем просиживать штаны в России. В Европе есть возможность себя проявить и попасть в более сильный клуб. Так и должно быть. Какой смысл, если ты просидишь всю карьеру на лавке, но с деньгами в кармане, и что потом вспомнишь о карьере?", — цитирует Караваева Р-Спорт.
Теги: Караваев
Сегодня, 12:48
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(4)
№6 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 14:55) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
anonymous,
А то, что игроки получают деньги за просиживание - не жаль?


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 14:54) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
У Гинера особо не посидишь,он с больными то не церемонится,да и лавки как таковой в цска нет
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: casabl (Сегодня, 14:47) #
  • -1
  •  (3)

А чо ты до сих пор не в Барчелоне?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: Шампиньон Столица Мира (Сегодня, 14:17) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
Зато Дзюба щас раком поставил всю страну и кайфует.

ну и как ? получил удовольствие ?
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 14:08) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Зато Дзюба щас раком поставил всю страну и кайфует... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 13:01) #
  • +2
  •  (8)

жаль, что 95% наших игроков не придерживаются такого же мнения, им и здесь хорошо
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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