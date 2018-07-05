Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:44
Ривалдо - Неймару: если нужно упасть после фола, чтобы задержать время для победы — делай это (12)
Ривалдо - Неймару: если нужно упасть после фола, чтобы задержать время для победы — делай это (12)
12:48
Караваев: смысл сидеть всю карьеру на лавке в России? Да, ты с деньгами, но что потом вспомнить? (6)
Караваев: смысл сидеть всю карьеру на лавке в России? Да, ты с деньгами, но что потом вспомнить? (6)
12:31
Тренировка сборной России: Жирков работает в спортзале, Дзагоев - в общей группе с некоторыми ограничениями (1)
Тренировка сборной России: Жирков работает в спортзале, Дзагоев - в общей группе с некоторыми ограничениями (1)
11:07
Евсеев об исчезновении "Амкара": обидно за ребят, обидно за болельщиков - они этого не заслужили
Евсеев об исчезновении "Амкара": обидно за ребят, обидно за болельщиков - они этого не заслужили
10:33
Отец Игуаина: мой сын и Агуэро забили 600 голов на двоих. А Аргентина играла против Франции с "ложной девяткой"! (1)
Отец Игуаина: мой сын и Агуэро забили 600 голов на двоих. А Аргентина играла против Франции с "ложной девяткой"! (1)
08:43
"Левада-центр": повышение пенсионного возраста запомнилось россиянам хуже, чем матчи ЧМ-2018 (23)
"Левада-центр": повышение пенсионного возраста запомнилось россиянам хуже, чем матчи ЧМ-2018 (23)
Вчера, 23:43
Максим Митрофанов покинул "Зенит" (11)
Максим Митрофанов покинул "Зенит" (11)
Вчера, 23:23
Бразильский судья Сандро Риччи рассудит Россию и Хорватию (23)
Бразильский судья Сандро Риччи рассудит Россию и Хорватию (23)
Вчера, 23:21
"Спартак" намерен подписать защитника "Сассуоло" (10)
"Спартак" намерен подписать защитника "Сассуоло" (10)
Караваев: смысл сидеть всю карьеру на лавке в России? Да, ты с деньгами, но что потом вспомнить?
Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев, который перебрался в голландский клуб из пражской "Спарты" рассказал, почему не стал возвращаться в Россию в преддверии ЧМ-2018.
"Был интерес из "Динамо", только я не знаю всех нюансов, агент ближе к теме. Про интерес "Спартака" только читал.
В Европе все идет хорошо. Тем более понимал, что шансов попасть в сборную нет, и возвращаться в Россию нет смысла, для дальнейшего развития карьеры правильно оставаться в Европе.
Молодые российские футболисты уезжают в европейские клубы? Правильно делают, лучше уехать в средний клуб Европы и играть там, чем просиживать штаны в России. В Европе есть возможность себя проявить и попасть в более сильный клуб. Так и должно быть. Какой смысл, если ты просидишь всю карьеру на лавке, но с деньгами в кармане, и что потом вспомнишь о карьере?", — цитирует Караваева Р-Спорт.
"Был интерес из "Динамо", только я не знаю всех нюансов, агент ближе к теме. Про интерес "Спартака" только читал.
В Европе все идет хорошо. Тем более понимал, что шансов попасть в сборную нет, и возвращаться в Россию нет смысла, для дальнейшего развития карьеры правильно оставаться в Европе.
Молодые российские футболисты уезжают в европейские клубы? Правильно делают, лучше уехать в средний клуб Европы и играть там, чем просиживать штаны в России. В Европе есть возможность себя проявить и попасть в более сильный клуб. Так и должно быть. Какой смысл, если ты просидишь всю карьеру на лавке, но с деньгами в кармане, и что потом вспомнишь о карьере?", — цитирует Караваева Р-Спорт.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.