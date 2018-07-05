Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:29
Перед матчем Россия – Хорватия российские банки урегулировали долг крупнейшего хорватского ретейлера в 1,4 млрд евро (21)
Перед матчем Россия – Хорватия российские банки урегулировали долг крупнейшего хорватского ретейлера в 1,4 млрд евро (21)
16:14
Французские болельщики пройдут маршем по Нижнему Новгороду перед матчем ЧМ-2018 против Уругвая (4)
Французские болельщики пройдут маршем по Нижнему Новгороду перед матчем ЧМ-2018 против Уругвая (4)
13:44
Ривалдо - Неймару: если нужно упасть после фола, чтобы задержать время для победы — делай это (15)
Ривалдо - Неймару: если нужно упасть после фола, чтобы задержать время для победы — делай это (15)
12:48
Караваев: смысл сидеть всю карьеру на лавке в России? Да, ты с деньгами, но что потом вспомнить? (8)
Караваев: смысл сидеть всю карьеру на лавке в России? Да, ты с деньгами, но что потом вспомнить? (8)
12:31
Тренировка сборной России: Жирков работает в спортзале, Дзагоев - в общей группе с некоторыми ограничениями (1)
Тренировка сборной России: Жирков работает в спортзале, Дзагоев - в общей группе с некоторыми ограничениями (1)
11:07
Евсеев об исчезновении "Амкара": обидно за ребят, обидно за болельщиков - они этого не заслужили
Евсеев об исчезновении "Амкара": обидно за ребят, обидно за болельщиков - они этого не заслужили
10:33
Отец Игуаина: мой сын и Агуэро забили 600 голов на двоих. А Аргентина играла против Франции с "ложной девяткой"! (1)
Отец Игуаина: мой сын и Агуэро забили 600 голов на двоих. А Аргентина играла против Франции с "ложной девяткой"! (1)
08:43
"Левада-центр": повышение пенсионного возраста запомнилось россиянам хуже, чем матчи ЧМ-2018 (24)
"Левада-центр": повышение пенсионного возраста запомнилось россиянам хуже, чем матчи ЧМ-2018 (24)
Агент Еременко: сейчас Роман выглядит даже сильнее, чем два года назад
Марко Трабукки, агент бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко, высказался относительно будущего 31-летнего футболиста, дисквалификация которого из-за кокаина истекает в октябре.
"Роман Еременко сейчас усердно тренируется. И у него отлично получается - физической точки зрения он выглядит лучше, чем 2 года назад. Понятно, что нужно время, чтобы вернуться в футбольный ритм.
Сейчас ведем переговоры с несколькими командами, время еще есть. Скоро Роман вернется к работе с профессиональным клубом. Уверен: увидим Еременко таким же, как раньше, но еще более голодным и злым. Он станет более сильным.
В ближайшие полгода-год Роман должен что-то снова доказать, а потом заключить хороший контракт — в России или Европе. Появился новый рынок — Китай. Там уже не могут хулиганить, как раньше, потому что большой налог на трансферы. И в Китае модно подписывать свободных агентов, каким и является сейчас Роман. Посмотрим, вопрос открыт", — сказал Трабукки.
Спорт-Экспресс
"Роман Еременко сейчас усердно тренируется. И у него отлично получается - физической точки зрения он выглядит лучше, чем 2 года назад. Понятно, что нужно время, чтобы вернуться в футбольный ритм.
Сейчас ведем переговоры с несколькими командами, время еще есть. Скоро Роман вернется к работе с профессиональным клубом. Уверен: увидим Еременко таким же, как раньше, но еще более голодным и злым. Он станет более сильным.
В ближайшие полгода-год Роман должен что-то снова доказать, а потом заключить хороший контракт — в России или Европе. Появился новый рынок — Китай. Там уже не могут хулиганить, как раньше, потому что большой налог на трансферы. И в Китае модно подписывать свободных агентов, каким и является сейчас Роман. Посмотрим, вопрос открыт", — сказал Трабукки.
Спорт-Экспресс
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.