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Агент Еременко: сейчас Роман выглядит даже сильнее, чем два года назад

Марко Трабукки, агент бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко, высказался относительно будущего 31-летнего футболиста, дисквалификация которого из-за кокаина истекает в октябре.

"Роман Еременко сейчас усердно тренируется. И у него отлично получается - физической точки зрения он выглядит лучше, чем 2 года назад. Понятно, что нужно время, чтобы вернуться в футбольный ритм.

Сейчас ведем переговоры с несколькими командами, время еще есть. Скоро Роман вернется к работе с профессиональным клубом. Уверен: увидим Еременко таким же, как раньше, но еще более голодным и злым. Он станет более сильным.

В ближайшие полгода-год Роман должен что-то снова доказать, а потом заключить хороший контракт — в России или Европе. Появился новый рынок — Китай. Там уже не могут хулиганить, как раньше, потому что большой налог на трансферы. И в Китае модно подписывать свободных агентов, каким и является сейчас Роман. Посмотрим, вопрос открыт", — сказал Трабукки.

Спорт-Экспресс
Теги: Еременко Трабукки ЦСКА
Сегодня, 15:55
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(1)
№6 Написал: Рома Филипов (Сегодня, 18:53) #
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нaрод недaвно рaскрыли секрет стройного и подкаченого тела, не зaнимаясь спортом и без диет. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- https://clk.su/ePjSP
Регистрация: 5.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:27) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Уже наверное обсудили вопрос с Каррерой... Но это чистая лотерея, 2 года без футбола, почти приговор


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:20) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Еще лучше?Стал еще больше порошка потреблять и по полю летает как Бэтмен?


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 17:03) #
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verhdon27,
Ждут 10 августа...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 16:51) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ждем возвращения


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:23) #
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Болеет за:
«Ростов»
А что говорят в ЦСКА?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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