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Роберт Мак: у меня появилась новая мотивация, желание поработать с Семаком
Полузащитник "Зенита" Роберт Мак рассказал о возвращении в петербургский клуб из ПАОКа, где он провел сезон на правах аренды.
— С какими чувствами вы возвращались в "Зенит"?
— У меня появилась новая мотивация, желание поработать с Сергеем Семаком. В прошлом сезоне я хотел остаться, но Манчини не видел меня в команде, поэтому выбрал ПАОК. Клуб, который хорошо знал, в котором уже поиграл. Сейчас у нас новый тренер, новая тактика и методы работы. Посмотрим, что будет дальше, учитывая количество игроков в команде. На данном этапе готовлюсь к сезону и упорно работаю на тренировках.
— Вы один из немногих, кто успел поработать с Семаком, когда он был в тренерском штабе Луческу.
— Да, он отличный человек. К тому же помог устроить моих детей в школу, когда я только переехал в Петербург.
— Расскажите, как вы смотрите чемпионат мира.
— Это очень странный чемпионат в хорошем смысле слова. Очень много сюрпризов, каждая команда может проявить себя. Кто мог сказать, что Япония так сыграет против Бельгии? Или давайте возьмем сборную России, от которой мало кто ожидал успеха, но они доказали, что могут претендовать на высокие позиции, играя в очень хороший и умный футбол. В футболе сборных практически исчезла разница между командами, каждый может играть с каждым. Кто мог предположить, что Коста-Рика до последнего будет сопротивляться в матче с Бразилией?
— Кто вас поразил на турнире, если говорить о зенитовцах? Дзюба?
— Тысяча процентов, да! Он боролся за то, чтобы попасть на турнир, и теперь стал одной из главных звезд чемпионата мира. Я никогда раньше не видел, чтобы Дзюба так играл.
ФК "Зенит"
— С какими чувствами вы возвращались в "Зенит"?
— У меня появилась новая мотивация, желание поработать с Сергеем Семаком. В прошлом сезоне я хотел остаться, но Манчини не видел меня в команде, поэтому выбрал ПАОК. Клуб, который хорошо знал, в котором уже поиграл. Сейчас у нас новый тренер, новая тактика и методы работы. Посмотрим, что будет дальше, учитывая количество игроков в команде. На данном этапе готовлюсь к сезону и упорно работаю на тренировках.
— Вы один из немногих, кто успел поработать с Семаком, когда он был в тренерском штабе Луческу.
— Да, он отличный человек. К тому же помог устроить моих детей в школу, когда я только переехал в Петербург.
— Расскажите, как вы смотрите чемпионат мира.
— Это очень странный чемпионат в хорошем смысле слова. Очень много сюрпризов, каждая команда может проявить себя. Кто мог сказать, что Япония так сыграет против Бельгии? Или давайте возьмем сборную России, от которой мало кто ожидал успеха, но они доказали, что могут претендовать на высокие позиции, играя в очень хороший и умный футбол. В футболе сборных практически исчезла разница между командами, каждый может играть с каждым. Кто мог предположить, что Коста-Рика до последнего будет сопротивляться в матче с Бразилией?
— Кто вас поразил на турнире, если говорить о зенитовцах? Дзюба?
— Тысяча процентов, да! Он боролся за то, чтобы попасть на турнир, и теперь стал одной из главных звезд чемпионата мира. Я никогда раньше не видел, чтобы Дзюба так играл.
ФК "Зенит"
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