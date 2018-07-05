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Роберт Мак: у меня появилась новая мотивация, желание поработать с Семаком

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак рассказал о возвращении в петербургский клуб из ПАОКа, где он провел сезон на правах аренды.

— С какими чувствами вы возвращались в "Зенит"?

— У меня появилась новая мотивация, желание поработать с Сергеем Семаком. В прошлом сезоне я хотел остаться, но Манчини не видел меня в команде, поэтому выбрал ПАОК. Клуб, который хорошо знал, в котором уже поиграл. Сейчас у нас новый тренер, новая тактика и методы работы. Посмотрим, что будет дальше, учитывая количество игроков в команде. На данном этапе готовлюсь к сезону и упорно работаю на тренировках.

— Вы один из немногих, кто успел поработать с Семаком, когда он был в тренерском штабе Луческу.

— Да, он отличный человек. К тому же помог устроить моих детей в школу, когда я только переехал в Петербург.

— Расскажите, как вы смотрите чемпионат мира.

— Это очень странный чемпионат в хорошем смысле слова. Очень много сюрпризов, каждая команда может проявить себя. Кто мог сказать, что Япония так сыграет против Бельгии? Или давайте возьмем сборную России, от которой мало кто ожидал успеха, но они доказали, что могут претендовать на высокие позиции, играя в очень хороший и умный футбол. В футболе сборных практически исчезла разница между командами, каждый может играть с каждым. Кто мог предположить, что Коста-Рика до последнего будет сопротивляться в матче с Бразилией?

— Кто вас поразил на турнире, если говорить о зенитовцах? Дзюба?

— Тысяча процентов, да! Он боролся за то, чтобы попасть на турнир, и теперь стал одной из главных звезд чемпионата мира. Я никогда раньше не видел, чтобы Дзюба так играл.

ФК "Зенит"
Теги: Мак Семак Зенит
Сегодня, 19:12
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5
(2)
№5 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 21:20) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Alter ego
Практически никто не видел чтоб Дзюба так играл

Неправда. Он прекрасно играл в первый год Зените. И в Томи, и в Ростове, и в Арсенале.
Ему нужна среда чтобы раскрыться.

В первый год выступления Артема в Спартаке, когда еще он ни одного гола не забил и выходил по воле судьбы поскольку все основные нападающие были травмированы, я сказал сыну, что растет игрок для сборной. Он только посмеялся надо мной, даже спорить не стал. Он то понимает, сам играет. smile


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№4 Написал: Шампиньон Столица Мира (Сегодня, 21:03) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Мак - Семак.
Ну, как-то так.)

Кто в Зенит
А кто в Спартак
А еще Локомотив
Юрий Палыч эксклюзив
laughing laughing
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
№3 Написал: Alter ego (Сегодня, 20:15) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Практически никто не видел чтоб Дзюба так играл
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:07) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Мак - Семак.
Ну, как-то так.)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: Fint Москва (Сегодня, 19:35) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Реал»
Мне очень интересно будет наблюдать за работой Семака, ведь теперь у него в распоряжении масса качественных игроков...
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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