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Дмитрий Комбаров: после такого результата верится, что сборная и до финала может дойти

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от выступлений сборной России на ЧМ-2018.

"Сборная выступает отлично, все факторы складываются. Болельщики стали настоящим 12-м игроком. Нам остается пожелать удачи. После такого результата верится, что сборная и до финала может дойти.

Смотришь на этот непредсказуемый чемпионат и понимаешь, что ничего невозможного нет, и любой соперник может дать серьезный отпор. Матч с хорватами будем смотреть все вместе на сборах. Думаю, тренер выберет правильную тактику, так как он делал это в предыдущих матчах.

Прогнозов не даю, потому что они, обычно, не сбываются. Будем просто болеть", - цитирует Комбарова "Р-Спорт".
Сегодня, 21:29
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№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
задолбали уже,вот честно.наоборот их ругать надо,чтоб не расслаблялись.как перед экзаменом.а эти нахваливают и планы наполеоновские строят.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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