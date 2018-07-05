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Дмитрий Комбаров: после такого результата верится, что сборная и до финала может дойти
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от выступлений сборной России на ЧМ-2018.
"Сборная выступает отлично, все факторы складываются. Болельщики стали настоящим 12-м игроком. Нам остается пожелать удачи. После такого результата верится, что сборная и до финала может дойти.
Смотришь на этот непредсказуемый чемпионат и понимаешь, что ничего невозможного нет, и любой соперник может дать серьезный отпор. Матч с хорватами будем смотреть все вместе на сборах. Думаю, тренер выберет правильную тактику, так как он делал это в предыдущих матчах.
Прогнозов не даю, потому что они, обычно, не сбываются. Будем просто болеть", - цитирует Комбарова "Р-Спорт".
"Сборная выступает отлично, все факторы складываются. Болельщики стали настоящим 12-м игроком. Нам остается пожелать удачи. После такого результата верится, что сборная и до финала может дойти.
Смотришь на этот непредсказуемый чемпионат и понимаешь, что ничего невозможного нет, и любой соперник может дать серьезный отпор. Матч с хорватами будем смотреть все вместе на сборах. Думаю, тренер выберет правильную тактику, так как он делал это в предыдущих матчах.
Прогнозов не даю, потому что они, обычно, не сбываются. Будем просто болеть", - цитирует Комбарова "Р-Спорт".
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