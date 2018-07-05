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"Кто такой "Зенит"? Пользователи в интернете не оценили шутку питерцев про симуляцию Неймара

Пресс-служба "Зенита" посмеялась над нападающим сборной Бразилии Неймаром, который на чемпионате мира-2018 прославился не только хорошей игрой, но и тем, что много симулирует.

На тренировке "Зенита" один из игроков скатился вниз по газону на спине. Видео подписано так: "Вдохновлено Неймаром".

При этом не все пользователи Твиттера оценили шутку. Многие при этом задавались вопросом: "Кто такой "Зенит"?". Другие комментировали: "Неймар - это больше, чем "Зенит", "У Неймара больше трофеев, чем у Зенита", "Это должно быть смешным?".

Теги: Неймар Зенит
Вчера, 23:35
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№2 Написал: yuri спб (Вчера, 23:42) #
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online

Цитата: К.А.
мда.даже там ни в куй бомжей не ставят...

Свиней просто возят по асфальту пятаками -7-0.


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Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Вчера, 23:38) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
мда.даже там ни в куй бомжей не ставят...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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