"Кто такой "Зенит"? Пользователи в интернете не оценили шутку питерцев про симуляцию Неймара

Пресс-служба "Зенита" посмеялась над нападающим сборной Бразилии Неймаром, который на чемпионате мира-2018 прославился не только хорошей игрой, но и тем, что много симулирует.На тренировке "Зенита" один из игроков скатился вниз по газону на спине. Видео подписано так: "Вдохновлено Неймаром".При этом не все пользователи Твиттера оценили шутку. Многие при этом задавались вопросом: "Кто такой "Зенит"?". Другие комментировали: "Неймар - это больше, чем "Зенит", "У Неймара больше трофеев, чем у Зенита", "Это должно быть смешным?".