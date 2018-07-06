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Артемом Дзюбой интересуются в Англии и Китае

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба, благодаря успешной игре на ЧМ-2018, заинтересовал несколько зарубежных клубов.

По данным российских СМИ, интерес исходит от нескольких клубов из Англии и клуба китайской Суперлиги.

"Зенит" пока не готов вести какие-то переговоры по Дзюбе и вернется к этому вопросу после окончания ЧМ.

Чемпионат
Теги: Зенит Дзюба
Сегодня, 11:53
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8
(4)
№8 Написал: Antip7 (Сегодня, 13:04) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: dimon_1973
если есть спрос реальный, то глупо не продать

В Арсенал))))
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: soloz Россия (Сегодня, 12:59) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
Цитата: soloz
Цитата: verhdon27
Уведут, уведут в .......Англию.


Дай та БОГможно еще и проплатить что бы забрали из ЗЕНИТА!! stuck_out_tongue_closed_eyes

а кто сейчас лучше Дзюбы в Зените?


Согласен НЕТ. Но Дзюбу не хотелось видеть в Зените..Не ко двору он в Зените!
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 12:39) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: verhdon27
в .......Англию

скорее всего


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 12:38) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: soloz
Цитата: verhdon27
Уведут, уведут в .......Англию.


Дай та БОГможно еще и проплатить что бы забрали из ЗЕНИТА!! stuck_out_tongue_closed_eyes

а кто сейчас лучше Дзюбы в Зените?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: Гринч СПб (Сегодня, 12:38) #
  • +1
  •  (3)

Пипец....сделали из игрочишки-игрока....бред.


--------------------
Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
№3 Написал: soloz Россия (Сегодня, 12:25) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: verhdon27
Уведут, уведут в .......Англию.


Дай та БОГможно еще и проплатить что бы забрали из ЗЕНИТА!! stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:19) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Уведут, уведут в .......Англию.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 12:02) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
если есть спрос реальный, то глупо не продать
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
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