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Анатолий Бышовец: если наши хорошо восстановились после 1/4, то шансы с Хорватией - 50 на 50 (1)
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Жирков не принимает участие в последней тренировке сборной России перед матчем с Хорватами (1)
Жирков не принимает участие в последней тренировке сборной России перед матчем с Хорватами (1)
"Локомотив" продлил контракт с Антоном Коченковым
"Локомотив" продлил контракт с голкипером Антоном Коченковым.
Соглашение с 31-летним вратарем заключено до конца следующего сезона.
Соглашение с 31-летним вратарем заключено до конца следующего сезона.
Вратарь Антон Коченков продлил контракт с «Локомотивом» на один год.#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/7men2kEG1A— ФК Локомотив (@fclokomotiv) July 6, 2018
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