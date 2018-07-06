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"Локомотив" продлил контракт с Антоном Коченковым

"Локомотив" продлил контракт с голкипером Антоном Коченковым.

Соглашение с 31-летним вратарем заключено до конца следующего сезона.

Теги: Локомотив
Сегодня, 19:08
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