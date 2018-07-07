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Бразильский полузащитник "Спортинга" Вендел может продолжить карьеру в России

Московский ЦСКА хочет арендовать 20-летнего полузащитника "Спортинга" Вендела, сообщает FDJ.

Бразилец выступает за "Спортинг" с января 2018 года. Нынешний контракт игрока рассчитан до 2023 года.

Вендел в минувшем сезоне провел в чемпионате Португалии четыре матча, в которых результативными действиями не отличился.
Теги: ЦСКА Спортинг
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