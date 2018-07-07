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Массимо Каррера: Промес не бил жену
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что нападающий красно-белых Квинси Промес не бил свою жену во время отпуска на Ибице.
@У меня пока не было с ним длительной беседы. Мне Куинси сказал, что был небольшой инцидент, но не более того. Жену он не бил. В клубе мне тоже сказали, что ничего страшного не случилось. Значит, на сегодняшний день я из этого и исхожу", - цитирует Карреру "Матч ТВ".
@У меня пока не было с ним длительной беседы. Мне Куинси сказал, что был небольшой инцидент, но не более того. Жену он не бил. В клубе мне тоже сказали, что ничего страшного не случилось. Значит, на сегодняшний день я из этого и исхожу", - цитирует Карреру "Матч ТВ".
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