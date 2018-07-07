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Массимо Каррера: Промес не бил жену

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что нападающий красно-белых Квинси Промес не бил свою жену во время отпуска на Ибице.

@У меня пока не было с ним длительной беседы. Мне Куинси сказал, что был небольшой инцидент, но не более того. Жену он не бил. В клубе мне тоже сказали, что ничего страшного не случилось. Значит, на сегодняшний день я из этого и исхожу", - цитирует Карреру "Матч ТВ".
Теги: Каррера Промес
Сегодня, 17:03
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21
(7)
№21 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 18:38) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Бомжи пол не разбирают им все равно грязный или обтруханый,все что шевелится пялят.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№20 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:32) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Всем, кто прикрывает промеса, желаю, чтобы ваших дочерей мужья били...любя...

Девушек бить нельзя,но распускать тоже.Любой мужик соврет,если скажет что ни разу не хотел втащить девушке за дело.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№19 Написал: soloz Россия (Сегодня, 18:18) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
СВИНЬИ оправдываются !!!!!!!!!! stuck_out_tongue_winking_eye joy
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№18 Написал: genna (Сегодня, 18:08) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Обрусел "максимка". Хотя если и втащил разик-другой..... может было за что.
Регистрация: 13.02.2011 [жалоба]
№17 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:07) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Говно снизу, вы каждый год это говорите) только вы ущербные, раз в 16 лет чемпионами становитесь...а по славному обычаю, нюхаете нашу попу


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№16 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 18:05) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: KAZAK
А он дедушку не бил - а он дедушку любил...

...девушку..!


--------------------
Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№15 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:59) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Говно снизу

Спартак 10 ти кратный чемпион России,а говно снизу лижет пятки Спартаку,а за то что вышли на дурака в ЛЧ,расплатитесь конечпоками и новыми рекордами дыряна)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№14 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 17:58) #
  • -5
  •  (7)

Её бил ейный хахарь, Промесу досталось за компанию.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№13 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:56) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Говно снизу, таблица слева...на жопе вы, вот и смотрите снизу вверх


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№12 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:54) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Ага, не бил:) понимает Карейра, что катить бочку на единственное светлое пятно в команде, ему не с руки... Покрывает мразоту

А зачем Каррере что то доказывать таким ослам как ты?А Антоха классно посадил в дерби на жопу Сухоряна с Фернандесом,вот у тебя дымоход и подгорает
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№11 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:52) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Всем, кто прикрывает промеса, желаю, чтобы ваших дочерей мужья били...любя...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:51) #
  • -2
  •  (6)

Бьет - значит любит. Россия - но толлерант ареа.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№9 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 17:50) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
А он дедушку не бил - а он дедушку любил...


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Регистрация: 25.10.2008 [жалоба]
№8 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:40) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Bumbarash
Народ! подскажите чайнику, как подключить второй девайс !!

Какой же ты чайник, я даже не знаю что такое девайс.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№7 Написал: Бриг (Сегодня, 17:40) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Если на сборах, значит не бил...А если и бил ,то любя...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:38) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ага, не бил:) понимает Карейра, что катить бочку на единственное светлое пятно в команде, ему не с руки... Покрывает мразоту


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№5 Написал: Bumbarash Москва (Сегодня, 17:27) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
продвинутый сибирячок! зубоскалишь не по-сибирски! Чайнику под 60, не может подключить еще и телефон, чтобы вовремя реагировать. Если сам чайник, то давай подключись!
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:13) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Bumbarash
Народ! подскажите чайнику, как подключить второй девайс !!

Берёшь второй чайник и подключаешь параллельно.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 17:11) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
да ты шо?


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№2 Написал: Bumbarash Москва (Сегодня, 17:10) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Народ! подскажите чайнику, как подключить второй девайс !!
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Ville СПб (Сегодня, 17:06) #
  • 0
  •  (6)
online

ББПЕ от Промеса?))) да норм все, красавчик smile


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
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