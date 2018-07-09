Нападающий "Рубина" пострадал в крупном ДТП

Нападающий казанского "Рубина" и сборной Ирана Сердар Азмун стал участник крупного ДТП у себя на родине.Как утверждает интернет-портал Calcio Iraniano, футболист пострадал во время массового происшествия, в котором оказались задействованы грузовик и десять легковых автомобилей.Отмечается, что форвард в инциденте получил легкую травму подбородка. На месте ДТП ему была оказана помощь, однако от госпитализации Азмун отказался.