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Нападающий "Рубина" пострадал в крупном ДТП

Нападающий казанского "Рубина" и сборной Ирана Сердар Азмун стал участник крупного ДТП у себя на родине.

Как утверждает интернет-портал Calcio Iraniano, футболист пострадал во время массового происшествия, в котором оказались задействованы грузовик и десять легковых автомобилей.

Отмечается, что форвард в инциденте получил легкую травму подбородка. На месте ДТП ему была оказана помощь, однако от госпитализации Азмун отказался.

"Газета.ру"
Теги: Азмун Рубин
Сегодня, 01:22
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