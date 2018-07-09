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Сердар Азмун попал в ДТП на родине

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун попал в дорожно-транспортное происшествие в Иране, сообщает CalcioIraniano

Авария, в которой поучаствовали грузовой и 10 легковых автомобилей, произошла в 5.30 утра по местному времени.

Обстоятельства происшествия пока неизвестны.Также неизвестно, был за рулем сам футболист или его родственник.

Азмун получил небольшое повреждение подбородка. Форварду была оказана медицинская помощь на месте события, от госпитализации он отказался.
Теги: Азмун Рубин
Сегодня, 08:34
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