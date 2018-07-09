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Дмитрий Хохлов: вне зависимости от статуса игры, 0:5 – это безобразие. Будем разбираться

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение в товарищеском матче с "Зенитом" (0:5).

"Зенит" является принципиальным соперником, поэтому нет разницы, контрольная это игра или официальная, на сборах мы с ними играем или в чемпионате. 5:0 – это безобразие полнейшее.

Не надо делить игру на две половины. Игроки, которые выходят на футбольное поле, должны выполнять установку. И если что-то не получается, то никакой авантюры и отсебятины не должно быть. Во втором тайме каждый играл в то, во что он хотел.

Будем анализировать ошибки. Мы только два раза сыграли в три центральных защитника и эту игру сознательно тоже. Будем просматривать, разбирать ошибки и двигаться дальше", — приводит слова Хохлова пресс-служба клуба.
Теги: Зенит Динамо Хохлов
Сегодня, 09:38
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8
(1)
№8 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 11:13) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971

Не ну мы знаем,цифра 5 ваша визитная карточка,судя по таблице.

да хорош отмазываться )
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:12) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Spartacus1971
Не ну мы знаем,цифра 5 ваша визитная карточка,судя по таблице.

Случайность, сэр. Я могу напомнить сколько пятаков было оторвано лично котом. На мой предварительный анализ- не меньше пяти).


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 10:33) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Bairys
Цитата: Spartacus1971
Цитата: yuri
5-0 -визитная карточка Питера)


В товарках,ахах.

ну не только, вам то не знать?


Не ну мы знаем,цифра 5 ваша визитная карточка,судя по таблице.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:28) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Spartacus1971
В товарках,ахах.

В товарняках по-божески - 5-0. 7-0 в официальных. И это не предел))
Свинорылые уже расслабились, почему так мало минусов) ?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:25) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Пятое место - вот визитная карточка
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 10:24) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Цитата: yuri
5-0 -визитная карточка Питера)


В товарках,ахах.

ну не только, вам то не знать?
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 10:23) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
5-0 -визитная карточка Питера)


В товарках,ахах.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:21) #
  • +2
  •  (4)
online

5-0 -визитная карточка Питера)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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