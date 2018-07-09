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Агент Педро Роши: "Крузейро" предлагает "Спартаку" 10 млн евро за моего клиента

Форвард московского "Спартака" Педро Роша вернуться в бразильскую Серию А уже этим летом, сообщает Globo Esporte.

Хамилтон Бернард, агент бразильского футболиста, заявил, что "Крузейро" уже сделал красно-белым предложение, сумма которого составила 10 млн евро – именно столько "Спартак" потратил на приобретение Роши в августе 2017 года.

Педро Роша перешёл в "Спартак" из "Гремио" перед началом сезона-2017/18. По итогам кампании 23-летний форвард записал на свой счёт 1 забитый мяч и 2 результативные передачи в 11 матчах российской Премьер-Лиги.
Теги: Педро Роша Спартак
Сегодня, 10:55
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(1)
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
продавать немедленно и не раздумывая.

верно, но только за 12 !
за что взяли, зп то и отдавать!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: Vanek Нусли (Сегодня, 11:02) #
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Крузейро и 10 млн.- обкурился что ли?)))
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:58) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
продавать немедленно и не раздумывая.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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