A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Ташаев: на мой выбор сильно повлиял Зобнин

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев отметил, что выбрал красно-белых из-за того, что команда всегда борется за самые высокие места.

"Спартак" всегда борется за самые высокие места, играет в еврокубках, поэтому мой выбор пал именно на эту команду. Также повлиял успешный опыт Зобнина. Все получилось очень быстро. Я рад оказаться в "Спартаке". Команда встретила тепло, за что благодарен ребятам.

Что касается целей, то мне нужно побыстрее познакомиться с командой, понять, какие здесь требования. Буду выкладываться, чтобы помочь команде. Каррера пока только поприветствовал, думаю, разговор состоится в ближайшее время", - цитирует Ташаева пресс-служба клуба
Теги: Ташаев Зобнин Спартак
Сегодня, 10:59
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.