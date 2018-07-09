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"Крылья Советов" интересуются французским защитником "Беневенто" Жан-Клодом Биллонгом

Защитник "Беневенто" Жан-Клод Биллонг может продолжить карьеру в России.

24-летнего футболиста намерены подписать "Крылья Советов", сообщает Tutto Salernitana. По данным источника, на француза также претендует турецкий "Коньяспор".

Биллонг перешел в "Беневенто" по ходу минувшего сезона из "Марибора". Защитник провел в Серии А пять матчей.
Теги: Крылья Советов
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