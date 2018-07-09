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"Краснодар" усилился Анатолием Катричем и "русским Лукаку"

По информации Чемпионата, "Краснодар" подписал контракты с полузащитником Анатолием Катричем из "Динамо" и форвардом "Волгаря" Германом Онугха, прозванным "русским Лукаку".

Онугха имеет российский паспорт, его отец нигериец, а мать русская.

22-летний форвард, в минувшем сезоне забил 3 гола в 10 матчах ФНЛ.
Теги: Краснодар Катрич
Сегодня, 12:35
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5
(4)
№5 Написал: ова Жириновский Москва (Сегодня, 13:32) #
  • +2
  •  (4)

Русский Месси у них уже есть . Леонель Смолов
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:04) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Eugene24
Может "русского Месси" еще возьмут?)

да и "русский" Пирло (Ананидзе) им не помешает))


В смешном краснодаре любой футболист с потенциалом Лукаку превратится в "Пукаку", любой болела смешнейшего краснодарика согласится со мной, если он(а) думает головой.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 12:58) #
  • +3
  •  (3)
online

Онугха за 2 года из любителей в профи вышел, а сейчал уже в РФПЛ, может что и выйдет из него путное
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 12:47) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 12:46) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Может "русского Месси" еще возьмут?)


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
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