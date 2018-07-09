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Вице-губернатор Самарской области: задача "Крыльев Советов" - закрепиться в середине таблицы
Вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов рассказал о задаче "Крыльев Советов" после выхода в РФПЛ.
"Как многолетний болельщик, учитывая и понимая состав команды, считаю, что закрепиться в середине таблицы в этот год будет успехом для "Крыльев Советов". У нас есть все шансы, чтобы заложить фундамент для будущего. Наш клуб обеспечен, для него созданы все условия.
Понимаем, что нужно работать для хорошей посещаемости домашних игр. "Самара-Арена" – новый стадион, поле просматривается с любого места, фудкорты, туалеты, доступность – все это есть. Мы приняли решение, что будем возвращать такую потерянную категорию зрителей, как поклонники футбола с района. Для этого нужна гибкая политика по билетам", – цитирует Фетисова ТАСС
"Как многолетний болельщик, учитывая и понимая состав команды, считаю, что закрепиться в середине таблицы в этот год будет успехом для "Крыльев Советов". У нас есть все шансы, чтобы заложить фундамент для будущего. Наш клуб обеспечен, для него созданы все условия.
Понимаем, что нужно работать для хорошей посещаемости домашних игр. "Самара-Арена" – новый стадион, поле просматривается с любого места, фудкорты, туалеты, доступность – все это есть. Мы приняли решение, что будем возвращать такую потерянную категорию зрителей, как поклонники футбола с района. Для этого нужна гибкая политика по билетам", – цитирует Фетисова ТАСС
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