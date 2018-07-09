Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:44
Андрей Канчельскис: с чего вообще Черчесова считают героем? Ничего особенного он не сделал! (46)
Андрей Канчельскис: с чего вообще Черчесова считают героем? Ничего особенного он не сделал! (46)
14:11
Хосе Молина сменил Фернандо Йерро на посту спортивного директора Королевской федерации футбола Испании
Хосе Молина сменил Фернандо Йерро на посту спортивного директора Королевской федерации футбола Испании
13:49
Джанни Инфантино: аплодирую Черчесову, он построил настоящую команду и заставил публику поверить в нее (5)
Джанни Инфантино: аплодирую Черчесову, он построил настоящую команду и заставил публику поверить в нее (5)
13:31
Вице-губернатор Самарской области: задача "Крыльев Советов" - закрепиться в середине таблицы (3)
Вице-губернатор Самарской области: задача "Крыльев Советов" - закрепиться в середине таблицы (3)
08:27
Матч Франции против Бельгии рассудит уругвайская бригада арбитров во главе с Андресом Куньей (2)
Матч Франции против Бельгии рассудит уругвайская бригада арбитров во главе с Андресом Куньей (2)
02:05
Василий Уткин о словах Виды: я не прекращу своих симпатий к сборной Хорватии из-за одного ******** (27)
Василий Уткин о словах Виды: я не прекращу своих симпатий к сборной Хорватии из-за одного ******** (27)
Агент защитника "Порту" Рейеса: мы прекратили переговоры с "Краснодаром"
Матиас Бунге, официальный представитель защитника "Порту" Диего Рейеса, описал ситуацию вокруг своего клиента.
"Краснодар" сделал предложение по Рейесу, но оно оказалось не достаточно хорошим. Мы отказались. Дальнейших предложений от этого клуба не поступало и поэтому мы сворачиваем переговоры. Других предложений от российских клубов не приходило", - цитирует агента Спорт-Экспресс
"Краснодар" сделал предложение по Рейесу, но оно оказалось не достаточно хорошим. Мы отказались. Дальнейших предложений от этого клуба не поступало и поэтому мы сворачиваем переговоры. Других предложений от российских клубов не приходило", - цитирует агента Спорт-Экспресс
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.