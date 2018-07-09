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Агент защитника "Порту" Рейеса: мы прекратили переговоры с "Краснодаром"

Матиас Бунге, официальный представитель защитника "Порту" Диего Рейеса, описал ситуацию вокруг своего клиента.

"Краснодар" сделал предложение по Рейесу, но оно оказалось не достаточно хорошим. Мы отказались. Дальнейших предложений от этого клуба не поступало и поэтому мы сворачиваем переговоры. Других предложений от российских клубов не приходило", - цитирует агента Спорт-Экспресс
Теги: Порту Краснодар
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№1 Написал: MIG Piter (Сегодня, 16:55) #
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т.е. переговоров и не было, но они их сворачивают.


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