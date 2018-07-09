Эмануэль Маммана: хотелось бы вернуться на поле к первому туру РФПЛ

Эмануэль Маммана: хотелось бы вернуться на поле к первому туру РФПЛЗащитник "Зенита" Эмануэль Маммана, восстанавливающийся от травмы крестообразных связок колена, рассказал, когда планирует вернуться в строй, и поделился мнением о новом главном тренере команды Сергее Семаке.– То, какого успеха он достиг со скромной "Уфой", говорит о многом. Не сомневался, что он хороший специалист, много знающий о футболе. Это неудивительно, учитывая то, в каких больших клубах Семак играл, когда был футболистом.Уверен, у него можно будет многому научиться. Поэтому хочу скорее показать ему, на что способен, завоевать доверие и играть в основе. Этого хочет каждый из нас.– Мне бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее. Например, к первому туру премьер-лиги.