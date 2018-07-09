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Эмануэль Маммана: хотелось бы вернуться на поле к первому туру РФПЛ

Эмануэль Маммана: хотелось бы вернуться на поле к первому туру РФПЛ

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана, восстанавливающийся от травмы крестообразных связок колена, рассказал, когда планирует вернуться в строй, и поделился мнением о новом главном тренере команды Сергее Семаке.

– Что вы знали о Семаке до его назначения?

– То, какого успеха он достиг со скромной "Уфой", говорит о многом. Не сомневался, что он хороший специалист, много знающий о футболе. Это неудивительно, учитывая то, в каких больших клубах Семак играл, когда был футболистом.

Уверен, у него можно будет многому научиться. Поэтому хочу скорее показать ему, на что способен, завоевать доверие и играть в основе. Этого хочет каждый из нас.

– Когда вы вернетесь на поле?

– Мне бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее. Например, к первому туру премьер-лиги.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 16:33
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№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:21) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не торопись.Был уже прецедент с Нико.Почти два года человек потерял из-за форсирования.Восстанавливайся и к октябрю вполне ждем на поле.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:54) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
вот кого буду искренне рад видеть...отличный защитник!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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