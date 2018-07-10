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Источник: "Локомотив" предложил "Бенфике" 7 млн евро за Андреаса Самариса

Полузащитник "Бенфики" Андреас Самарис получил предложение из России.

В нем заинтересован "Локомотив", который готов заплатить португальцам 7 миллионов евро.

Эта сумма устраивает "Бенфику". В ближайшее время состоится активная стадия переговоров и, по данным Record, переход Самариса весьма вероятен.
Теги: Локомотив Бенфика
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