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Источник: "Локомотив" предложил "Бенфике" 7 млн евро за Андреаса Самариса
Полузащитник "Бенфики" Андреас Самарис получил предложение из России.
В нем заинтересован "Локомотив", который готов заплатить португальцам 7 миллионов евро.
Эта сумма устраивает "Бенфику". В ближайшее время состоится активная стадия переговоров и, по данным Record, переход Самариса весьма вероятен.
В нем заинтересован "Локомотив", который готов заплатить португальцам 7 миллионов евро.
Эта сумма устраивает "Бенфику". В ближайшее время состоится активная стадия переговоров и, по данным Record, переход Самариса весьма вероятен.
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