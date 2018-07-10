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Милад Мохаммади вернулся в расположение "Ахмата"
Защитник сборной Ирана Милад Мохаммади вернулся в расположение "Ахмата", который проводит сборы перед сезоном в Австрии.
На чемпионате мира он провел два матча - против сборных Испании и Португалии, оба раза выходя на замену.
"Ахмат" в рамках сбора с 10 по 20 июля проведет три контрольных матча.
ТАСС
На чемпионате мира он провел два матча - против сборных Испании и Португалии, оба раза выходя на замену.
"Ахмат" в рамках сбора с 10 по 20 июля проведет три контрольных матча.
ТАСС
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