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Милад Мохаммади вернулся в расположение "Ахмата"

Защитник сборной Ирана Милад Мохаммади вернулся в расположение "Ахмата", который проводит сборы перед сезоном в Австрии.

На чемпионате мира он провел два матча - против сборных Испании и Португалии, оба раза выходя на замену.

"Ахмат" в рамках сбора с 10 по 20 июля проведет три контрольных матча.

ТАСС
Теги: Ахмат
Сегодня, 17:27
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