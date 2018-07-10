A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Ташаев дебютирует в составе "Спартака" в контрольном матче с "Риекой"

"Спартак" объявил стартовый состав на контрольный матч с "Риекой".

"Спартак": Максименко - Ещенко, Мамин, Жиго, Мельгарехо - Фернандо, Глушаков, Попов, Ташаев - Промес, Адриано.
Теги: Ташаев Спартак
Сегодня, 18:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(3)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.