Илья Кутепов: хотелось бы попробовать свои силы в Европе

Защитник сборной России Илья Кутепов признался, что ему интересно попробовать свои силы в европейском клубе."Я люблю конкретику, а про слухи ничего не знаю и даже не хочу их обсуждать. Нужно будет пообщаться об этом с моим агентом.Мне очень интересно попробовать свои силы в Европе. Но повторюсь еще раз: я буду разговаривать об этом чуть позже. Сейчас я просто вымотан и очень сильно устал, хочется отвлечься немного и побыть с семьей", - сказал Кутепов.