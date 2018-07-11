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Илья Кутепов: хотелось бы попробовать свои силы в Европе

Защитник сборной России Илья Кутепов признался, что ему интересно попробовать свои силы в европейском клубе.

"Я люблю конкретику, а про слухи ничего не знаю и даже не хочу их обсуждать. Нужно будет пообщаться об этом с моим агентом.

Мне очень интересно попробовать свои силы в Европе. Но повторюсь еще раз: я буду разговаривать об этом чуть позже. Сейчас я просто вымотан и очень сильно устал, хочется отвлечься немного и побыть с семьей", - сказал Кутепов.

Известия
Теги: Кутепов
Сегодня, 11:27
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10
(8)
№10 Написал: нико калуга (Сегодня, 12:52) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А вы,писатели,тоже небось что то в этой жизни хотите попробовать .А про вас всякие гадости не пишут, как вы про молодого пацана.
Регистрация: 9.06.2015 [жалоба]
№9 Написал: Apant1 (Сегодня, 12:15) #
  • +6
  •  (6)
online

Почему то кажется, что сильно удерживать его не будут, есть Джикия и новый парень Жиго, вчера кстати отлично положил в свои ворота, Спартаку и без Кутепова будет кому нас огорчить
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№8 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 12:12) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
давай, давай Илюха в Европу!!! лишь бы тебя в Спартаке не было!!!

Цитата: К.А.
звезду что ли схватил?5 матчей сыграл нормально и уже лыжи смазал?отыграй этот сезон на уровне,а потом думай уже,а то хочет он...

не нужен он нам, он только и умеет, что в свои ворота привозить! так что пущай едет куда хотит, лишь бы от Спартака подальше!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№7 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 12:09) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Польша или Литва будут ему по уровню игры подходящие.
Именно он привез тот необязательный угловой,после которого нам хорваты забили второй гол.Смотрите,как раздухарился,косоногий.Один матч с Испанией отыграл без ошибок и боком поперло.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№6 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 12:02) #
  • +5
  •  (7)

Провалите квалификацию,попробуешь...вместе с Давыдовым...в Юрмале
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№5 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 12:00) #
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Кто ты был без Сереги Игнашевича?! Ты еще без костылей - дядек играть самостоятельно не научился. Забыл, сколько косяков-привозов в прошлом сезоне персонально на твоей совести? Звездняк крепчает, парню требуется ушат ледяной водицы!!!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№4 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 11:52) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Хочется пробуй
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№3 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 11:51) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
у тебя лч на носу
попробуй силы в европе


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: Ganjaman Pirosso (Сегодня, 11:44) #
  • +5
  •  (9)

У тебя все получиться, пробуй!
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:35) #
  • +2
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
звезду что ли схватил?5 матчей сыграл нормально и уже лыжи смазал?отыграй этот сезон на уровне,а потом думай уже,а то хочет он...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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