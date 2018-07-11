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Хабиб Майга покинул тульский "Арсенал"
Полузащитник Хабиб Майга вернулся из тульского "Арсенала" в "Сент-Этьен" после истечения срока аренды.
22-летний ивуариец следующий сезон проведет в "Метце" на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба.
Примечателен тот факт, что ранее "Метц" объявил о подписании защитника Стоппила Сунзу, который также в прошлом сезоне играл на правах аренды за тульский "Арсенал".
22-летний ивуариец следующий сезон проведет в "Метце" на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба.
Примечателен тот факт, что ранее "Метц" объявил о подписании защитника Стоппила Сунзу, который также в прошлом сезоне играл на правах аренды за тульский "Арсенал".
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