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Хабиб Майга покинул тульский "Арсенал"

Полузащитник Хабиб Майга вернулся из тульского "Арсенала" в "Сент-Этьен" после истечения срока аренды.

22-летний ивуариец следующий сезон проведет в "Метце" на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба.

Примечателен тот факт, что ранее "Метц" объявил о подписании защитника Стоппила Сунзу, который также в прошлом сезоне играл на правах аренды за тульский "Арсенал".
Теги: Арсенал Тула Метц
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