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Максим Михайлов: народ смеется по поводу того, что у Шляпникова внешнее сходство с Черчесовым из-за усов
Российский волейболист Максим Михайлов поделился впечатлениями от ЧМ-2018 по футболу.
– Во время соревнований у вас было время следить за ходом чемпионата мира по футболу?
– Конечно, за матчами сборной России все следили. Не всегда удавалось посмотреть игры, потому что иногда они совпадали с нашими матчами и тренировками, но в целом мы поддерживали футболистов. Для них это большой успех, главное, чтобы он не остался одиночным, а дал какое-то развитие.
Выход в четвертьфинал в нашем виде спорта – не достижение, но ребята доказали, что умеют играть в футбол. Теперь нужно соответствовать этому уровню и развиваться дальше, чтобы не было провалов как после чемпионата Европы-2008.
– Не находите, что тренеры волейбольной и футбольной сборных Шляпников и Станислав Черчесов похожи?
– Я не знаком с Черчесовым, поэтому не знаю, насколько он требовательный и жесткий. Об этом лучше расскажут игроки, но внешнее сходство из-за усов, конечно присутствует. Народ даже смеется по этому поводу.
– После возвращения из Франции вас встречали болельщики или ваш успех остался в тени футбола?
– Да, болельщики в аэропорту встретили. Приятно, что эти люди ассоциируют нас со своей командой, смотрят и переживают за нас во всех матчах, а мы стараемся их радовать. Было приятно видеть большое количество народа в аэропорту. Это говорит о том, что о нас не забывают, – рассказал Михайлов.
"Советский спорт"
– Во время соревнований у вас было время следить за ходом чемпионата мира по футболу?
– Конечно, за матчами сборной России все следили. Не всегда удавалось посмотреть игры, потому что иногда они совпадали с нашими матчами и тренировками, но в целом мы поддерживали футболистов. Для них это большой успех, главное, чтобы он не остался одиночным, а дал какое-то развитие.
Выход в четвертьфинал в нашем виде спорта – не достижение, но ребята доказали, что умеют играть в футбол. Теперь нужно соответствовать этому уровню и развиваться дальше, чтобы не было провалов как после чемпионата Европы-2008.
– Не находите, что тренеры волейбольной и футбольной сборных Шляпников и Станислав Черчесов похожи?
– Я не знаком с Черчесовым, поэтому не знаю, насколько он требовательный и жесткий. Об этом лучше расскажут игроки, но внешнее сходство из-за усов, конечно присутствует. Народ даже смеется по этому поводу.
– После возвращения из Франции вас встречали болельщики или ваш успех остался в тени футбола?
– Да, болельщики в аэропорту встретили. Приятно, что эти люди ассоциируют нас со своей командой, смотрят и переживают за нас во всех матчах, а мы стараемся их радовать. Было приятно видеть большое количество народа в аэропорту. Это говорит о том, что о нас не забывают, – рассказал Михайлов.
"Советский спорт"
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