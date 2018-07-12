Максим Михайлов: народ смеется по поводу того, что у Шляпникова внешнее сходство с Черчесовым из-за усов

Российский волейболист Максим Михайлов поделился впечатлениями от ЧМ-2018 по футболу.– Конечно, за матчами сборной России все следили. Не всегда удавалось посмотреть игры, потому что иногда они совпадали с нашими матчами и тренировками, но в целом мы поддерживали футболистов. Для них это большой успех, главное, чтобы он не остался одиночным, а дал какое-то развитие.Выход в четвертьфинал в нашем виде спорта – не достижение, но ребята доказали, что умеют играть в футбол. Теперь нужно соответствовать этому уровню и развиваться дальше, чтобы не было провалов как после чемпионата Европы-2008.– Я не знаком с Черчесовым, поэтому не знаю, насколько он требовательный и жесткий. Об этом лучше расскажут игроки, но внешнее сходство из-за усов, конечно присутствует. Народ даже смеется по этому поводу.– Да, болельщики в аэропорту встретили. Приятно, что эти люди ассоциируют нас со своей командой, смотрят и переживают за нас во всех матчах, а мы стараемся их радовать. Было приятно видеть большое количество народа в аэропорту. Это говорит о том, что о нас не забывают, – рассказал Михайлов.