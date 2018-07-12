A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Максим Михайлов: народ смеется по поводу того, что у Шляпникова внешнее сходство с Черчесовым из-за усов

Российский волейболист Максим Михайлов поделился впечатлениями от ЧМ-2018 по футболу.

– Во время соревнований у вас было время следить за ходом чемпионата мира по футболу?

– Конечно, за матчами сборной России все следили. Не всегда удавалось посмотреть игры, потому что иногда они совпадали с нашими матчами и тренировками, но в целом мы поддерживали футболистов. Для них это большой успех, главное, чтобы он не остался одиночным, а дал какое-то развитие.

Выход в четвертьфинал в нашем виде спорта – не достижение, но ребята доказали, что умеют играть в футбол. Теперь нужно соответствовать этому уровню и развиваться дальше, чтобы не было провалов как после чемпионата Европы-2008.

– Не находите, что тренеры волейбольной и футбольной сборных Шляпников и Станислав Черчесов похожи?

– Я не знаком с Черчесовым, поэтому не знаю, насколько он требовательный и жесткий. Об этом лучше расскажут игроки, но внешнее сходство из-за усов, конечно присутствует. Народ даже смеется по этому поводу.

– После возвращения из Франции вас встречали болельщики или ваш успех остался в тени футбола?

– Да, болельщики в аэропорту встретили. Приятно, что эти люди ассоциируют нас со своей командой, смотрят и переживают за нас во всех матчах, а мы стараемся их радовать. Было приятно видеть большое количество народа в аэропорту. Это говорит о том, что о нас не забывают, – рассказал Михайлов.

"Советский спорт"
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 19:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.