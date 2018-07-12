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"Ростов" подписал еще одного скандинавского футболиста

Пресс-служба "Ростова" подтвердила переход защитника "Мальме" Денниса Хаджикадунича.

Контракт с 20-летним футболистом подписан на пять лет. Сумма трансфера составит один миллион евро.

Хаджикадунич прошлый сезон провел в "Треллеборге" на правах аренды. Он сыграл за команду 10 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.
Теги: Ростов
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