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"Анжи" подписал контракт с Адланом Кацаевым

Полузащитник "Ахмата" Адлан Кацаев перешел в "Анжи".

30-летний воспитанник чеченского футбола уже выступал за махачкалинцев в предыдущих двух сезонах на правах аренды.

Кацаев присоединится к "Анжи" на сборе команды в Кисловодске.

ФК "Анжи"
Теги: Анжи Ахмат
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