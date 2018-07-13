"Анжи" подписал контракт с Адланом Кацаевым

Полузащитник "Ахмата" Адлан Кацаев перешел в "Анжи".30-летний воспитанник чеченского футбола уже выступал за махачкалинцев в предыдущих двух сезонах на правах аренды.Кацаев присоединится к "Анжи" на сборе команды в Кисловодске.