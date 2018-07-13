РФПЛ подтвердила перенос матча 1-го тура между "Енисеем" и "Зенитом" в Тюмень

Матч первого тура чемпионата России-2018/19 между "Енисеем" и "Зенитом" пройдет в Тюмени на стадионе "Геолог".Стадион "Центральный", на котором будет выступать "Енисей", находится на реконструкции. В ФНЛ команда выступала в манеже.Тюмень расположена примерно в 2 тысячах километров к западу от Красноярска, который в этом сезоне будет самым восточным городом лиги.