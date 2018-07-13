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РФПЛ подтвердила перенос матча 1-го тура между "Енисеем" и "Зенитом" в Тюмень

Матч первого тура чемпионата России-2018/19 между "Енисеем" и "Зенитом" пройдет в Тюмени на стадионе "Геолог".

Стадион "Центральный", на котором будет выступать "Енисей", находится на реконструкции. В ФНЛ команда выступала в манеже.

Тюмень расположена примерно в 2 тысячах километров к западу от Красноярска, который в этом сезоне будет самым восточным городом лиги.

Официальный сайт "Зенита"
Теги: Зенит Енисей
Сегодня, 14:22
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(2)
№12 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:24) #
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Болеет за:
«Ростов»
".........Только в Рашке катит,в нормальной стране лицензирование бы не прошли.У этих денег нет,у и тех стадиона,а потом начинают президенту строчить.Зачем выходить если клуб не готов?Срубить бабла на догах?......"

Между прочим "Ростов", "Крылья Советов", "Нижний Новгород", "Мордовия" будут играть на старых стадионах или арендовать их в других городах. Ну уж очень дорого обходится аренда стадионов построенных к ЧМ-2018.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Зенит задумался, Енисей потирает руки.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№10 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:51) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот на куя клубы без стадиона пускать в Пл?Только в Рашке катит,в нормальной стране лицензирование бы не прошли.У этих денег нет,у и тех стадиона,а потом начинают президенту строчить.Зачем выходить если клуб не готов?Срубить бабла на догах?.
Цитата: Александр из Тюмени
Поболеем за Енисей !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Смотри не надорвись.Иди любуйся легионом негров.

Цитата: Frankenstein
Как всегда бомжам тепличные условия создают с 1 тура,в том году Владивосток в 1 туре поставили,в этом тоже пока погода хорошая и стадион домашний на реконструкции у Енисея,кабинет не дремлет...

Сказал болела негров,которые в снег отказались играть и устроили истерику,но все равно обо..сь в полуфинале.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№9 Написал: командир (Сегодня, 15:38) #
  • -2
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online

Цитата: Realist2000
Очередное идиотское решение! Почему бы тогда не провести матч в Питере,а уже матч второго круга в Красноярске?

В Питере арену будут перестраивать
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
№8 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 15:33) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Поболеем за Енисей !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: Volodia379 (Сегодня, 15:26) #
  • -1
  •  (1)
online

Из года в год одна и та же песня! Начинаем с переносов! Вот дебилы!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№6 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 15:25) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Как всегда бомжам тепличные условия создают с 1 тура,в том году Владивосток в 1 туре поставили,в этом тоже пока погода хорошая и стадион домашний на реконструкции у Енисея,кабинет не дремлет...

Ну чья бы корова мычала, не морозостойкие вы наши


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№5 Написал: SVN (Сегодня, 15:23) #
  • +1
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Цитата: Frankenstein
Как всегда бомжам тепличные условия создают с 1 тура,в том году Владивосток в 1 туре поставили,в этом тоже пока погода хорошая и стадион домашний на реконструкции у Енисея,кабинет не дремлет...

глянь на первые 8 туров рфпл,первые четыре выезда у Спартака.Локомотив,Краснодар,Зенит,Цска.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:21) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Realist2000
Почему бы тогда не провести матч в Питере,а уже матч второго круга в Красноярске?

Реставрация стадиона дело не простое и длительное без отсутствия на то средств. А так ..Вот и мясные некоторые подтянулись, есть повод отведать знаменитого борщеца. Тоже доброе дело, синьор.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:16) #
  • +1
  •  (1)

Очередное идиотское решение! Почему бы тогда не провести матч в Питере,а уже матч второго круга в Красноярске?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 14:44) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как всегда бомжам тепличные условия создают с 1 тура,в том году Владивосток в 1 туре поставили,в этом тоже пока погода хорошая и стадион домашний на реконструкции у Енисея,кабинет не дремлет...
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 14:37) #
  • 0
  •  (4)

2 000 км,жаль красноярских болельщиков,не каждый может приехать на матч,тюменцы должны поддержать сибиряков.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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