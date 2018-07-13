Источник: "Ростов" откажется от аренды нового стадиона из-за слишком высокой цены

"Ростов" может в следующем сезоне не сыграть на "Ростов-Арене".Ростовский клуб планирует отказаться от выступления на новой арене. Местное издание сообщает, что цена аренды стадиона слишком высока для клуба – около 12 миллионов рублей за матч.Для сравнения, аренда "Олимпа-2" на одну игру – 400 тысяч рублей. Кроме того, в клубе недовольны, что на "Ростов-Арене" собираются проводить концерты – по их мнению, это навредит полю.