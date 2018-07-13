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Источник: "Ростов" откажется от аренды нового стадиона из-за слишком высокой цены

"Ростов" может в следующем сезоне не сыграть на "Ростов-Арене".

Ростовский клуб планирует отказаться от выступления на новой арене. Местное издание сообщает, что цена аренды стадиона слишком высока для клуба – около 12 миллионов рублей за матч.

Для сравнения, аренда "Олимпа-2" на одну игру – 400 тысяч рублей. Кроме того, в клубе недовольны, что на "Ростов-Арене" собираются проводить концерты – по их мнению, это навредит полю.

Privet-Rostov.ru
Теги: Ростов
Сегодня, 15:28
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22
(5)
№22 Написал: dvdw (Сегодня, 16:59) #
  • -1
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online

Даже мне, живущему в Минске жаль,картинка великолепная с матчей чм,стадионы красавцы и сейчас концерты на них,вместо футбола? жаль,если так
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№21 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:52) #
  • -1
  •  (1)
online

Ну вот и началось в деревне утро! Нам же говорили о полной загруженности стадионов на много лет вперед! Загруженность без футбола? rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№20 Написал: imaginary (Сегодня, 16:52) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
этот вброс - торговля за цену аренды и пилёж бюджета

Ростов, конечно, будет играть на новом стаде, но что будет через пару лет со всеми аренами - большой вопрос
содержание всех арен - дело дорогое
хотя, по большому счёту 45000х300= 13 500 000
аншлаговые матчи будут идти в плюс, если посчитать среднюю цену билета за 300 рублей

но! всё упирается в кадры на местах, где у управленцев часто в головах плещется говно
и им проще просто пилить бюджет, чем заниматься привлечением народа и вывода на окупаемость
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№19 Написал: Sever8689 Владимир (Сегодня, 16:47) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ради выебона всю страну раком ставить будут и со всех каналов кричать как всё замечательно.А будешь выеживаться отключат воду,свет,газ.
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№18 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:43) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Зачем понадобилось строить арену в Ростове ради четырёх игр мундиаля, если теперь она будет простаивать, когда рядом Краснодар с уже готовым отличным стадионом? Мутко пусть теперь арендует за свои "честно" заработанные.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№17 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 16:30) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: командир
Вот так нафуй и занимайтесь детишки футболом

Вот так и рубятся плюсцы. Про бабушек или детишек главное ляпнуть)
А кто бы их пустил на этот стадион? На Спартаке детишки играют,или в Питере?


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№16 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:28) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Этого и следовало ожидать, такие громадные стадионы пока не для нашего футбола, Сочи, где используются послеолимпиадные объекты, конечно не сравнить ни с Самарой, ни Волгоградом, ни с Саранском.... и это объективный факт. Вот и будут стадионы использоваться как концертные площадки, что бы хоть как-то поддерживать жизнеспособность объектов.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№15 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 16:19) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Тут пишут 12 миллионов за матч, новостью выше уже 3 за матч)))
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№14 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:07) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Это было очевидно еще до ЧМ-2018. Такая же ситуация будет со стадионами в Волгограде, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге и Сочи. Говорят Катар уже готов купить пару стадионов.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№13 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 16:02) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Оно и логично, дкмаю в Саранске он ляжет раньше всех или лягут зп бюджетников Мордовии
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:02) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Начинается....


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№11 Написал: tantara002 (Сегодня, 15:49) #
  • 0
  •  (4)
online

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян заявил, что «Ростов» откроет сезон РФПЛ игрой с «Ахматом» 28 июля на стадионе «Ростов-Арена». Ранее в СМИ сообщалось, что «Ростов» откажется от аренды «Ростов-Арены» из-за неподъемной цены.

«Домашней площадкой для ФК „Ростов“ на данный момент остается стадион „Ростов-Арена“. Первая игра с чеченским „Ахматом“ пройдет уже 28 июля, и мы будем оказывать всяческую поддержку нашему клубу», — цитирует Аракеляна официальный сайт правительства Ростовской области.


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№10 Написал: командир (Сегодня, 15:46) #
  • +2
  •  (6)
online

Вот так нафуй и занимайтесь детишки футболом
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
№9 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 15:45) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Прежде чем что-то делать надо подумать, но наша застойная власть думает только о себе и о том как можно дольше сохранять ее любыми путями, паскудство большое.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:41) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dimon_1973
А зачем столько ждать? :))

А как пилить деньги с содержанки? Вот когда они развалятся, тогда и деньги перестанут выделять из городских бюджетов. И наступит для стадиона бомжевая пора....
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 15:39) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Через 10 лет половина новых стадионов будут заброшены...

А зачем столько ждать? :))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№6 Написал: Buiser812 (Сегодня, 15:38) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Збс наследие ЧМ называется. Эй Дворкович и Лебедев, козлы гребаные!!!!


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: Ильюша золото Тушино (Сегодня, 15:38) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Вот пускай местное правительство теперь спонсирует эксплуатацию стадиона, а клуб срочно будет учиться зарабатывать самостоятельно.


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Est. 2008
пердак мой звенит, копытное - мой прародитель! (Ц) плешивый кафхат
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:37) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А чего вы ждали? Пусть лучше сгниёт, но демпинговать не дадут.
Через 10 лет половина новых стадионов будут заброшены...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: скальп (Сегодня, 15:35) #
  • -5
  •  (11)

Сказка кончилась,карета превратилась в тыкву,здравствуй колхозная бахча на Олимпе,зачем такие нищие клубы нужны которые не могут даже за готовый стадион заплатить,государство вам выстроило,но не должно вас содержать,дальше думайте сами,ищите частных спонсоров,оторвитесь наконец-то от государственной сиськи
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:35) #
  • +14
  •  (16)

Спасибо партии, спасибо руководству.. За самый дорогой бензин в европе (свой, родимый), за пенсии, за стадионы и пр.! Будут стоять напоминать о "былом величии" smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№1 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 15:34) #
  • +13
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
:))) началось использование "наследия" чемпионата
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
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