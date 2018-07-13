Самвел Аракелян: домашней площадкой "Ростова" остается стадион "Ростов-Арена"

Домашней ареной "Ростова" на данный момент остается стадион "Ростов-Арена", построенный к чемпионату мира. Об этом сообщил в пятницу министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в новом сезоне футбольный клуб продолжит играть на своем старом стадионе "Олимп-2" из-за дорогой арендной платы за "Ростов-Арену". Стоимость одной игры, по данным местных СМИ, на "Ростов-Арене" составляет примерно 3 млн рублей, а на "Олимп-2" игра обходится клубу не более чем в 400 тысяч рублей."Домашней площадкой для ФК "Ростов" на данный момент остается стадион "Ростов-Арена". Первая игра с чеченским "Ахматом" пройдет уже 28 июля, и мы будем оказывать всяческую поддержку нашему клубу", - цитирует пресс-служба слова Аракеляна.Сейчас футболисты "Ростова" находятся на учебно-тренировочном сборе в Австрии и пробудут там до 22 июля.Ранее Аракелян сообщал, что годовое содержание нового стадиона "Ростов-Арена", построенного специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, составит около 300 млн рублей.