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Самвел Аракелян: домашней площадкой "Ростова" остается стадион "Ростов-Арена"

Домашней ареной "Ростова" на данный момент остается стадион "Ростов-Арена", построенный к чемпионату мира. Об этом сообщил в пятницу министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в новом сезоне футбольный клуб продолжит играть на своем старом стадионе "Олимп-2" из-за дорогой арендной платы за "Ростов-Арену". Стоимость одной игры, по данным местных СМИ, на "Ростов-Арене" составляет примерно 3 млн рублей, а на "Олимп-2" игра обходится клубу не более чем в 400 тысяч рублей.

"Домашней площадкой для ФК "Ростов" на данный момент остается стадион "Ростов-Арена". Первая игра с чеченским "Ахматом" пройдет уже 28 июля, и мы будем оказывать всяческую поддержку нашему клубу", - цитирует пресс-служба слова Аракеляна.

Сейчас футболисты "Ростова" находятся на учебно-тренировочном сборе в Австрии и пробудут там до 22 июля.

Ранее Аракелян сообщал, что годовое содержание нового стадиона "Ростов-Арена", построенного специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, составит около 300 млн рублей.

ТАСС
Сегодня, 16:09
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:34) #
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Болеет за:
«Ростов»
Только что прошла информация о том, что один матч на "Ростов-Арене" будет обходиться около 12 млн. руб! А сейчас уже сообщают, что ТОЛЬКО 3 млн.!! Для ФК Ростов и 400 тыс. большие деньги!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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