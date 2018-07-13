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Новички ЦСКА определились с игровыми номерами
ЦСКА сообщил, что новички команды определились с игровыми номерами.
Исландский защитник Хердур Магнуссон взял 23-й номер, бразилец Родриго Бекао – 50-й, а словенский хавбек Яка Бийол – 29-й номер.
Исландский защитник Хердур Магнуссон взял 23-й номер, бразилец Родриго Бекао – 50-й, а словенский хавбек Яка Бийол – 29-й номер.
Новички #ЦСКА определились с игровыми номерами!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 13, 2018
Хёрдур @hordurm34 — 2?3?
Яка Бийол — 2?9?
Родриго Бекао — 5?0? pic.twitter.com/lPTfytZJQw
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