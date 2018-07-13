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Новички ЦСКА определились с игровыми номерами

ЦСКА сообщил, что новички команды определились с игровыми номерами.

Исландский защитник Хердур Магнуссон взял 23-й номер, бразилец Родриго Бекао – 50-й, а словенский хавбек Яка Бийол – 29-й номер.

Теги: ЦСКА
Сегодня, 21:07
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№14 Написал: tantara002 (Сегодня, 22:24) #
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Цитата: zenit47
Ну удивлюсь если Игнашевич через годик появится какой нибудь 16 летней восходящей звездой Сергеем Ивановым

Как вот эта восходящая звезда?

Похоже, гинер знаком с теми кто этой паспорт сделал.


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№13 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:18) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну удивлюсь если Игнашевич через годик появится какой нибудь 16 летней восходящей звездой Сергеем Ивановым

Судя по думбию и бекао у Гинера есть знакомая паспортистка
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№12 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P.V.
Frankenstein,
Так ты же тот самый пи3дабол на пару с брянским фуфлыжником.

Тогда приведи ссылку где я такое говорил или сам в звездаболы и фуфлыжники будешь определен,за метлу нужно отвечать ослик
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№11 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 22:09) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
Так ты же тот самый пи3дабол на пару с брянским фуфлыжником.


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№10 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:06) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tantara002

У ишака мозг маленький, Гб мало. Не помнят они 90-е. И не помнят они СССРовское время. Ихний мозг помнит только последние 10-15 лет. Они тупорылые и никчемные. Бесполезное занятие с ними в историю углубляться.

Ну у них память чуть лучше бомжей если углубляться в историию,ну а в остальном как в известном фильме,тут помню тут не помню))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№9 Написал: tantara002 (Сегодня, 22:04) #
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  •  (4)

Цитата: Frankenstein
или про 90ехочешь поговорить?))

У ишака мозг маленький, Гб мало. Не помнят они 90-е. И не помнят они СССРовское время. Ихний мозг помнит только последние 10-15 лет. Они тупорылые и никчемные. Бесполезное занятие с ними в историю углубляться.

и я не перестану говорить

епать ишак клуб епать! ЦКГ


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№8 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:03) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
Не последнего - крайнего. До этого он в шести дерби чмокал

Вы же всегда кричали нужно жить ь настоящим,или про 90ехочешь поговорить?))

Цитата: P.V.
,
Помница как такой пи3дабол как ты, усирался и клялся , что вы будите выше нас по окончанию сезона.

Ну так и предьявляй ему,а не брызгай ливером тут по чем зря
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:54) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
Помница как такой пи3дабол как ты, усирался и клялся , что вы будите выше нас по окончанию сезона. И по поводу жоп, Фернандеса все видели на ЧМ, а вот где в итоге оказался ваш негритенок, всем известно. Так что гуляй, чучело!


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№6 Написал: stainless (Сегодня, 21:51) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
,а после последнего дерби

Не последнего - крайнего. До этого он в шести дерби чмокал smile
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:44) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
,
Про Думбия свиноухие тоже фантазировали

Про Антоху тоже ослики много кричали,а после последнего дерби все по теткам резко винтанули,когда Антошка твоего любимого Фернандеса с Сухоряном на жопу посадил))

Цитата: SPV 77
Цитата: Frankenstein
Ай молодец парень,тоже заметил подвох с возрастом))

Там сложно не заметить

Ослики не всегда объективны
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: stainless (Сегодня, 21:30) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
Про Думбия свиноухие тоже фантазировали, потирая раздолбанное им очко joy
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 21:29) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frankenstein
Ай молодец парень,тоже заметил подвох с возрастом))

Там сложно не заметить
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:12) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Fen
Главное, чтоб возраст Бекао не совпал с его номером) выглядит старше своих лет

Ай молодец парень,тоже заметил подвох с возрастом))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Fen (Сегодня, 21:10) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Главное, чтоб возраст Бекао не совпал с его номером) выглядит старше своих лет
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
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