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"Локомотив" продлил контракт с Тарасовым

Полузащитник Дмитрий Тарасов продлил контракт с "Локомотивом", сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на один сезон.

"Очень рад остаться в "Локомотиве". Это мой дом, моя семья и самые лучшие болельщики. Мы добились больших успехов, но впереди не менее сложные испытания, новый сезон, Лига чемпионов.

Совсем скоро присоединюсь к команде на сборах, успел соскучиться по ребятам", – сказал Тарасов после подписания контракта.

Тарасов перешел в "Локомотив" в 2010 году. За восемь сезонов футболист провел 173 матча, забил 12 голов, выиграл два Кубка России и стал чемпионом страны.
Теги: Тарасов Локомотив
Сегодня, 11:44
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Из безработного, как он говорил, вернулся в футбол, но вероятно с явным понижением зарплаты. Палыч наверное все-таки настоял, чтобы оставить Диму.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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