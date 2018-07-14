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ЦСКА поздравил Сергея Игнашевича с днем рождения

Московский ЦСКА поздравил с днём рождения защитника Сергея Игнашевича с 39-летием.

"С днём рождения, великий", — написала пресс-служба ЦСКА в твиттере, опубликовав фотографию Игнашевича.

Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом России, по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также становился обладателем Кубка УЕФА.
Теги: ЦСКА Игнашевич
Сегодня, 11:48
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№1 Написал: SVN (Сегодня, 11:58) #
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а прощальный матч для Игнашевича и Березуцких будет?хорошие ребята уходят из футбола!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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