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Алексей Сорокин: РФС не должен упустить момент пика футбольной лихорадки после ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что РФС не должен упустить особый интерес к футболу, вызванный чемпионатом мира.

"Безусловно, чемпионат мира даст огромный эффект для развития футбола, так происходит в каждой стране, и мы не будем исключением.

Уверен, специалисты Российского футбольного союза смогут воспользоваться этим эффектом с точки зрения материального наследия, подъема интереса к футболу. Я не готов говорить про зарплаты, но абсолютно уверен - есть программа наследия, она принята на правительственном уровне и в ближайшее время будет утверждена всеми властями.

Нельзя упустить этот позитивный заряд, футбольную лихорадку, сборная заставила поверить в себя, поверить, что мы умеем это делать", - цитирует чиновника ТАСС
Теги: РФС
Сегодня, 12:35
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№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 12:41) #
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Что то Мутко еще не слышно
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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