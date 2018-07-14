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"Локомотив" и ЦСКА сыграют за Суперкубок 27 июля в Нижнем Новгороде

"Локомотив" встретится с ЦСКА в матче за Суперкубок России.

Игра состоится 27 июля в Нижнем Новгороде. Начало запланировано на 21.30 по московскому времени, сообщает твиттер РФПЛ.

В прошлом сезоне "железнодорожники" стали чемпионами страны.

В финале Суперкубка должен был сыграть "Тосно" как победитель Кубка России, но этим летом команда объявила о расформировании.
Теги: Локомотив ЦСКА
Сегодня, 16:18
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(0)
№2 Написал: stainless (Сегодня, 16:51) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
кочегар,
Какой ф песду дубль? Это Суперкубок нового чемпионата
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 16:20) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
нужен дубль
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
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