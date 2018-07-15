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"Чемпионат": в "Зенит" не поступило ни одного предложения по Дзюбе

По информации «Чемпионата», в адрес «Зенита» не поступало ни одного предложения о трансфере нападающего Артёма Дзюбы.

Несмотря на яркую игру 29-летнего футболиста на чемпионате мира—2018, интерес к нему небольшой, поскольку потенциальных покупателей отпугивает его трансферная стоимость — € 15 млн и заработная плата в размере € 3,3 млн в год.

«Шанхай Шэньхуа» проявлял интерес к Дзюбе, но дело не дошло до официальных переговоров, поскольку игрок отказался от предложенного китайским клубом оклада — € 6 млн в год.

«Кардифф Сити», об интересе которого к Артёму в последнее время часто пишут российские СМИ, не связывался с «Зенитом».

В сезоне-2017/18 Дзюба принял участие в 25 матчах РФПЛ, отметившись 7 голами и 3 результативными передачами. Весной он на правах аренды выступал в тульском «Арсенале».
Теги: Зенит Дзюба
Сегодня, 10:12
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(1)
№3 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 10:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А вы че реально думали что его ктото возьмет? Пхахах
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: suvirinimas (Сегодня, 10:34) #
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  •  (3)
online

Такие как Дзюба не сидят даже на скамейке запасных ведущих команд Европы. Этот игрок для внутреннего пользования в России, да и не в ведущих командах, а в средненьких типа Ростова, Урала, Ахмата. То же можно сказать и о Смолове. Игрок для средненького чемпионата России, здесь он так называемая звезда. А чемпионат мира показал, что стоит ему сыграть против ведущих игроков мира и Смолова не видно. Ни техники, ни обводки. Словом ничего.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
№1 Написал: tantara002 (Сегодня, 10:18) #
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online

Да нах кому нужно это полено, которое играет по настроению?


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
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