"Зенит" близок к подписанию защитника киевского "Динамо"

"Зенит" ведет переговоры о трансфере защитника киевского "Динамо" Тамаша Кадара.Сделка находится в финальной стадии, и если все стороны договорятся, она может завершиться в самое ближайшее время. Ранее о возможном переходе сообщил комментатор Нобель Арустамян.28-летний футболист сборной Венгрии выступает в центре или на левом краю обороны. В минувшем чемпионате Украины Кадар провел 21 матч, сделав 2 голевых паса.