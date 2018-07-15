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"Зенит" близок к подписанию защитника киевского "Динамо"

"Зенит" ведет переговоры о трансфере защитника киевского "Динамо" Тамаша Кадара.

Сделка находится в финальной стадии, и если все стороны договорятся, она может завершиться в самое ближайшее время. Ранее о возможном переходе сообщил комментатор Нобель Арустамян.

28-летний футболист сборной Венгрии выступает в центре или на левом краю обороны. В минувшем чемпионате Украины Кадар провел 21 матч, сделав 2 голевых паса.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зенит Динамо Киев Трансферы
Сегодня, 14:55
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(2)
№6 Написал: nogomyach Россия (Сегодня, 16:31) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Анатолий Ctkbdthcnjd
Он еще слава украине не кричал?


Ой! Нет...
А без этого не возьмёте?


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Колесница РФС
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 15:59) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Он еще слава украине не кричал?
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
№4 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 15:35) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
ну если инсайд Нобель, то переход не состоится не когда!)
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: пушкин спб (Сегодня, 15:26) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Значит, Скроботова не хотя обкатывать, даже Семак.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:26) #
  • -6
  •  (8)

Грандиозное усиление
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 15:01) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Зря. Не ахти игрок


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
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