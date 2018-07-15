"Спартак" разгромил "Пролетер", Ташаев забил дебютный гол

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14:07
Александр Мостовой: в финале кто-то победит с минимальным преимуществом, не исключаю дополнительное время
Александр Мостовой: в финале кто-то победит с минимальным преимуществом, не исключаю дополнительное время
13:49
Мирослав Ромащенко: Черчесов запрещал ребятам находиться "в космосе", говорил: "Там место занято мной!" (1)
Мирослав Ромащенко: Черчесов запрещал ребятам находиться "в космосе", говорил: "Там место занято мной!" (1)
13:15
"Почему мундиаль в гомофобной стране?". В Санкт-Петербурге снова испортили граффити с Черчесовым (18)
"Почему мундиаль в гомофобной стране?". В Санкт-Петербурге снова испортили граффити с Черчесовым (18)
12:25
Британская страховая компания оплатит бельгийцам покупку телевизоров за 15 голов сборной на ЧМ (5)
Британская страховая компания оплатит бельгийцам покупку телевизоров за 15 голов сборной на ЧМ (5)
10:35
«Зенит» отправился на заключительный сбор с Дзюбой, Луневым, Смольниковым, Жирковым, Кузяевым и Ерохиным (6)
«Зенит» отправился на заключительный сбор с Дзюбой, Луневым, Смольниковым, Жирковым, Кузяевым и Ерохиным (6)
Вчера, 23:44
Неймар обратился к Мбаппе и Ракитичу перед финалом ЧМ-2018 (3)
Неймар обратился к Мбаппе и Ракитичу перед финалом ЧМ-2018 (3)
Вчера, 23:36
Арьен Роббен: Манджукич всегда забивает в решающих матчах (1)
Арьен Роббен: Манджукич всегда забивает в решающих матчах (1)
Вчера, 22:45
Клеман Лангле: постараюсь делать всё, чтобы выходить на поле в каждом матче "Барселоны" (1)
Клеман Лангле: постараюсь делать всё, чтобы выходить на поле в каждом матче "Барселоны" (1)
Вчера, 22:01
Андрей Канчельскис: если в финале выиграют хорваты, сможем потом сказать, что мы уступили чемпионам мира (14)
Андрей Канчельскис: если в финале выиграют хорваты, сможем потом сказать, что мы уступили чемпионам мира (14)
Вчера, 21:55
Тибо Куртуа: мы выступили намного лучше, чем четыре года назад (1)
Тибо Куртуа: мы выступили намного лучше, чем четыре года назад (1)
Вчера, 20:59
Роберто Мартинес: я не был бы счастлив, если бы мне до ЧМ-2018 сказали, что мы займем третье место (1)
Роберто Мартинес: я не был бы счастлив, если бы мне до ЧМ-2018 сказали, что мы займем третье место (1)
Вчера, 20:34
Киран Триппьер: мы выкладывались в каждом матче, старались показать лучший результат (1)
Киран Триппьер: мы выкладывались в каждом матче, старались показать лучший результат (1)
"Спартак" разгромил "Пролетер", Ташаев забил дебютный гол
"Спартак" в товарищеском матче на сборе в Австрии одержал крупную победу над сербским клубом "Пролетер" - 3:0.
Дебютный гол в составе красно-белых забил новичок Александр Ташаев, также отличился новобранец Самуэль Жиго, который забивал за команду ранее. Ещё один гол на счету Фернандо.
Дебютный гол в составе красно-белых забил новичок Александр Ташаев, также отличился новобранец Самуэль Жиго, который забивал за команду ранее. Ещё один гол на счету Фернандо.
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