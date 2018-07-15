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"Спартак" разгромил "Пролетер", Ташаев забил дебютный гол

"Спартак" в товарищеском матче на сборе в Австрии одержал крупную победу над сербским клубом "Пролетер" - 3:0.

Дебютный гол в составе красно-белых забил новичок Александр Ташаев, также отличился новобранец Самуэль Жиго, который забивал за команду ранее. Ещё один гол на счету Фернандо.
Теги: Спартак
Сегодня, 15:56
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(3)
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:17) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: stepanmlc
Молодцы,

...труженики села.


Нет, это зенька в лужу села.
А труженики -просто молодцы.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:16) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
Молодцы,

...труженики села.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 15:58) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы, Ташаева с почином )


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:57) #
  • -2
  •  (8)

Хороший спаринг
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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