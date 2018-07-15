"Спартак" разгромил "Пролетер", Ташаев забил дебютный гол

"Спартак" в товарищеском матче на сборе в Австрии одержал крупную победу над сербским клубом "Пролетер" - 3:0.Дебютный гол в составе красно-белых забил новичок Александр Ташаев, также отличился новобранец Самуэль Жиго, который забивал за команду ранее. Ещё один гол на счету Фернандо.