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ЦСКА забил четыре гола "Бешикташу"

Московский ЦСКА в контрольном матче на тренировочном сборе в Австрии одержал победу со счётом 4:1 над турецким "Бешикташем".

Товарищеский матч

ЦСКА – "Бешикташ" 4:1

Голы: Арслан, 8, Чалов, 16, Гордюшенко, 28, Митрович, 53 (авто.), Ефремов, 75

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Чернов, Бекао, Щенников, Хосонов, Бистрович, Бийол, Гордюшенко, Витиньо, Чалов

"Бешикташ": Фабрисио, Генюл, Эркин, Медель, Митрович, Озьякуп, Тёре, Уйсал, Арслан, Бабель, Ларин
Теги: ЦСКА Бешикташ
Сегодня, 17:01
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9
(4)
№9 Написал: miktar (Сегодня, 18:28) #
  • -1
  •  (3)
online

хорошо.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№8 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 17:41) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SVN
при этом создали много моментов,

Не гони, один раз Помазун мертвый мяч потащил.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№7 Написал: SVN (Сегодня, 17:33) #
  • -3
  •  (7)

не знаю насколько основной состав у турков,но они весь матч ходили пешком,при этом создали много моментов,и умудрились проиграть.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: xxd (Сегодня, 17:28) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Кони взбрыкнули,молодцы..))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: Злой1974 NR (Сегодня, 17:25) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Барселона»
stainless,
Хуило ебучее пасть завали
Регистрация: 7.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: stainless (Сегодня, 17:20) #
  • +2
  •  (16)
online
Болеет за:
ЦСКА
Злой1974,
Эй чмо, в 15 лет турки тебя видно на кую вертанули
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: Злой1974 NR (Сегодня, 17:13) #
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«Барселона»
Бешикташ 15 летних выставил?
Регистрация: 7.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Гастэряну (Сегодня, 17:08) #
  • -2
  •  (8)
online

И это без шести игроков основы.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 17:04) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Хорошо играли, даже безотносительно счёта.
Единственное НО - пару раз центрдэфы вчистую проиграли воздух во вратарской и это было очень опасно.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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