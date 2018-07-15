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Витиньо может перейти в "Галатасарай"

"Галатасарай" проявляет интерес к нападающему московского ЦСКА Витиньо, передает Fotomac.

В ближайшее время руководство турецкого клуба намерено запросить у "армейцев" возможность трансфера.

Действующий контракт Витиньо с ЦСКА рассчитан до июня 2020 года. Форвард перешёл в стан "армейцев" в 2013 году.
Теги: Витиньо Галатасарай ЦСКА
Сегодня, 17:33
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(2)
№3 Написал: скальп (Сегодня, 18:03) #
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Да никому не нужны эти пустышки конские,хватит уже ленту засорять
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 17:49) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Не надоело дебилам пускать левые газы в виде уток...?


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Регистрация: 25.10.2008 [жалоба]
№1 Написал: xxd (Сегодня, 17:34) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
#Гинерастанавись
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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