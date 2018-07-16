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Евгений Гинер: с чего вы вообще взяли, что Игнашевич закончил карьеру?

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о будущем защитника команды Сергея Игнашевича.

39-летний футболист объявил о завершении игровой карьеры после поражения в составе сборной России от Хорватии (2:2, 3:4 пен.) в 1/4 финала ЧМ.

"Во-первых, я думаю, что если посмотрите на нашу детскую школу — у нас работают наши бывшие игроки.

А во-вторых, кто сказал, что он закончил карьеру? Ко мне он не приходил и не прощался", — цитирует Гинера Р-Спорт

Ранее сообщалось, что Игнашевич может войти в тренерский штаб "Зенита" или ЦСКА.
Теги: Гинер Игнашевич Зенит ЦСКА
Сегодня, 09:40
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(3)
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 10:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А во-вторых, кто сказал, что он закончил карьеру? Ко мне он не приходил и не прощался", — цитирует Гинера

паспорт хоть отдал?)


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:08) #
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Болеет за:
«Ростов»
А что скажут братья Березуцкие?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: coban сегодня (Сегодня, 09:48) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нормально...Я тут за Игогошыча уж какой не помню стакан поднимаю не чокаясь, а он жив-здоров?
Отпустите дядю в Зенит,.. ну на годик....


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
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