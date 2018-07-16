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Евгений Гинер: с чего вы вообще взяли, что Игнашевич закончил карьеру?
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о будущем защитника команды Сергея Игнашевича.
39-летний футболист объявил о завершении игровой карьеры после поражения в составе сборной России от Хорватии (2:2, 3:4 пен.) в 1/4 финала ЧМ.
"Во-первых, я думаю, что если посмотрите на нашу детскую школу — у нас работают наши бывшие игроки.
А во-вторых, кто сказал, что он закончил карьеру? Ко мне он не приходил и не прощался", — цитирует Гинера Р-Спорт
Ранее сообщалось, что Игнашевич может войти в тренерский штаб "Зенита" или ЦСКА.
39-летний футболист объявил о завершении игровой карьеры после поражения в составе сборной России от Хорватии (2:2, 3:4 пен.) в 1/4 финала ЧМ.
"Во-первых, я думаю, что если посмотрите на нашу детскую школу — у нас работают наши бывшие игроки.
А во-вторых, кто сказал, что он закончил карьеру? Ко мне он не приходил и не прощался", — цитирует Гинера Р-Спорт
Ранее сообщалось, что Игнашевич может войти в тренерский штаб "Зенита" или ЦСКА.
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