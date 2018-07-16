Леонид Федун: как после такого турнира ходить на матчи чемпионата России? С удовольствием!

Президент "Спартака" Леонид Федун рассказал с какими эмоциями нужно посещать матчи чемпионата России после завершившегося чемпионата мира."Как после такого турнира ходить на матчи чемпионата России? С удовольствием ходить. Российская сборная не разочаровала, наши игроки не уступают грандам мирового футбола. Не хватает, может быть, пиара и позитивных эмоций. Но теперь мы должны эти эмоции и пиар добавить. Надо честно еще раз сказать - наши игроки не хуже распиаренных звезд", - сказал Федун.