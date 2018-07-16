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Леонид Федун: как после такого турнира ходить на матчи чемпионата России? С удовольствием!

Президент "Спартака" Леонид Федун рассказал с какими эмоциями нужно посещать матчи чемпионата России после завершившегося чемпионата мира.

"Как после такого турнира ходить на матчи чемпионата России? С удовольствием ходить. Российская сборная не разочаровала, наши игроки не уступают грандам мирового футбола. Не хватает, может быть, пиара и позитивных эмоций. Но теперь мы должны эти эмоции и пиар добавить. Надо честно еще раз сказать - наши игроки не хуже распиаренных звезд", - сказал Федун.

Спорт-Экспресс
Теги: Федун
Сегодня, 09:45
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12
(3)
№12 Написал: coban сегодня (Сегодня, 11:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Buiser812
Кто-нить может подсказать, на каком месте наша сборная после участия в ЧМ???
мы в 20ку хоть войдем, скоро же отборочные игры начнутся

Хороший вопрос. Там Лигу Наций замутили вроде. И по результатам..Как то так теперь, если я не спятил)
А. по резам 18-19 годов.. так пишет википедия..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№11 Написал: Кроме шила и гвоздя (Сегодня, 11:42) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Илюх, народ трофеи ждет,

Ваши полтора инвалида - ждут зря. Ибо сказано в священном писании РФПЛ - "никогда вам не быть чемпионом"
Так что читайте тору - там ваши песни, и про 25 миллионов, и про дзагоева в АПЛ и про Петухеева, в 2010 купленого тем же Юве на замену Буффону smile


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Вы шило или гвоздь? Так я вас знаю!
Регистрация: 15.07.2018 [жалоба]
№10 Написал: Buiser812 (Сегодня, 10:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Кто-нить может подсказать, на каком месте наша сборная после участия в ЧМ???
мы в 20ку хоть войдем, скоро же отборочные игры начнутся


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
№9 Написал: Apant1 (Сегодня, 10:38) #
  • -2
  •  (2)

Вообще комично. Наша сборная показала, что нормально готова физически и как дикторы говорили, умеет терпеть, по всем остальным показателям наша сборная в третьем десятке. А по поводу просмотра с удовольствием смотреть наш чемпионат, а куда мы денемся, другого нет). Я посмотрел товарняк Спартака, один тайм смог осилить, понятно что под нагрузками, а когда начнётся чемпионат будет ещё тысяча отмаз, травмированы ведущие игроки, тяжёлый перелёт, поле плохое, тренер чудак... Это не о Спартаке, а об уровне нашего чемпионата, неможет быть один достойный клуб в говночемпионате, нужна конкуренция. Ждём отмены лимита, до этого будем с удовольствием, по заветам федуна, смотреть этот чемпионат
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№8 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:23) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кроме шила и гвоздя
Показал масстер-класс некоторым например хитровы*баным евреям из Харькова, как в "нефутбольной стране" - на футболе заработать деньги.
И что самое интересное, хитрый и умный, в отличие от хитро, гм, деланого во всех позах - при этом не влез ни в криминал, ни в долги. Апплодирую.

Илюх, народ трофеи ждет, а не благополучную финансовую отчетность Федуна))) Аплодируй дальше, но Федун в футболе ничего не пендрит.


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Что за свинья каждый день залезает в мой профиль и ставит "минусы" всем моим комментариям?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: coban сегодня (Сегодня, 10:07) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кроме шила и гвоздя
Как раз считанные единицы, что и жаль

Да пол-Кремля..с обслугой и таджиками..


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№6 Написал: Кроме шила и гвоздя (Сегодня, 10:01) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Pimen
Господин Федун умный и хитрый мужик.Знает,что эйфорию после ЧМ
надо максимально продлить.

Мне кажется, что господин Федун, умный и хитрый мужик... Показал масстер-класс некоторым например хитровы*баным евреям из Харькова, как в "нефутбольной стране" - на футболе заработать деньги.
И что самое интересное, хитрый и умный, в отличие от хитро, гм, деланого во всех позах - при этом не влез ни в криминал, ни в долги. Апплодирую.

Цитата: coban
У нас таких умных и хитрых хоть жоппой жри..))

Как раз считанные единицы, что и жаль


--------------------
Вы шило или гвоздь? Так я вас знаю!
Регистрация: 15.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: Volodia379 (Сегодня, 10:00) #
  • +1
  •  (3)

Это у Дзюбы не хватает пиара ? Выше крыше тольк smirk о вот в какую сторону!?
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 09:59) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Федун хоть и владелец не респектабельного клуба, а всё правильно сказал.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: coban сегодня (Сегодня, 09:55) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Pimen
Господин Федун умный и хитрый мужик.Знает,что эйфорию после ЧМ
надо максимально продлить.

У нас таких умных и хитрых хоть жоппой жри..))


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 09:54) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Pimen,
И продать)))
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№1 Написал: Pimen Санкт-Петербург (Сегодня, 09:52) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Господин Федун умный и хитрый мужик.Знает,что эйфорию после ЧМ
надо максимально продлить.
Регистрация: 19.03.2018 [жалоба]
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