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Замглавы Ростовской области: "Ростов" будет играть на "Ростов Арене", это даже не обсуждается!
Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что "Ростов Арена" будет домашним стадионом "Ростова".
"Будет ли "Ростов Арена" домашним стадионом для "Ростова"? Конечно, да, это даже не обсуждается.
Есть вопросы организационного и финансового характера. В течение этой недели все эти вопросы будут решены", - сказал чиновник.
ТАСС
"Будет ли "Ростов Арена" домашним стадионом для "Ростова"? Конечно, да, это даже не обсуждается.
Есть вопросы организационного и финансового характера. В течение этой недели все эти вопросы будут решены", - сказал чиновник.
ТАСС
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