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Замглавы Ростовской области: "Ростов" будет играть на "Ростов Арене", это даже не обсуждается!

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что "Ростов Арена" будет домашним стадионом "Ростова".

"Будет ли "Ростов Арена" домашним стадионом для "Ростова"? Конечно, да, это даже не обсуждается.

Есть вопросы организационного и финансового характера. В течение этой недели все эти вопросы будут решены", - сказал чиновник.

ТАСС
Теги: Ростов
Сегодня, 14:22
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(2)
№4 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 16:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну-ну... Силком заставят играть на нем Ростов. До конца этого года чтобы избежать скандала добавят денег клубу на аренду, а потом повесят все на клубный бюджет и скажут: зарабатываете, мы же вам целый стадион построили! А через год или два начнутся охи и ахи про нехватку денег на за футболистов.
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 15:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бриг
Если Ростов не будет играть на Ростов-Арене, зачем строили?..Решайте вопросы..

Ну тебе же сказали, что Ростов будет играть на Ростов - Арене. И это даже не обсуждается. Зачем ещё раз переспрашивать? smile
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 15:07) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Если Ростов не будет играть на Ростов-Арене, зачем строили?..Решайте вопросы..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 15:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
А за каким ... тогда этот стадион будет простаивать в столице Дона, требуя на ежегодное содержание много-много лямов?!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
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