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"Енисей" приобрел полузащитника сборной Албании

"Енисей" подписал контракт с хавбеком сборной Албании Энисом Гавазаем, информирует официальный сайт клуба.

"Свою карьеру Гавазай начал в академии родного города Призрен. Уже в 16-летнем возрасте он перешел в "Приштину", один из ведущих клубов страны. Через два года Гавазай пополнил состав бельгийского "Гента", где провел два сезона и вернулся на родину, подписав контракт с лидером местного чемпионата – "Скендербеу". В составе восьмикратного чемпиона Албании Гавазай провел за два сезона 78 матчей, 12 из которых в Лиге Европы, забил 6 мячей. Полузащитник был заигран за юношескую и молодежную сборные Албании, в 2018 году трижды вызывался в главную национальную команду. Гавазай может сыграть как на правом, так и на левом фланге полузащиты, его отличает высокая скорость и хороший дриблинг", - говорится в сообщении на сайте клуба.
Теги: Енисей Сборная Албании
Сегодня, 14:33
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№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 15:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
А в контракт ему записали запрет каких-либо публичных демонстраций пальцами политических символов Албании-Косово? На пятках бутс никаких орлов не нарисовано?
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
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