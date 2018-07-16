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"Енисей" приобрел полузащитника сборной Албании
"Енисей" подписал контракт с хавбеком сборной Албании Энисом Гавазаем, информирует официальный сайт клуба.
"Свою карьеру Гавазай начал в академии родного города Призрен. Уже в 16-летнем возрасте он перешел в "Приштину", один из ведущих клубов страны. Через два года Гавазай пополнил состав бельгийского "Гента", где провел два сезона и вернулся на родину, подписав контракт с лидером местного чемпионата – "Скендербеу". В составе восьмикратного чемпиона Албании Гавазай провел за два сезона 78 матчей, 12 из которых в Лиге Европы, забил 6 мячей. Полузащитник был заигран за юношескую и молодежную сборные Албании, в 2018 году трижды вызывался в главную национальную команду. Гавазай может сыграть как на правом, так и на левом фланге полузащиты, его отличает высокая скорость и хороший дриблинг", - говорится в сообщении на сайте клуба.
"Свою карьеру Гавазай начал в академии родного города Призрен. Уже в 16-летнем возрасте он перешел в "Приштину", один из ведущих клубов страны. Через два года Гавазай пополнил состав бельгийского "Гента", где провел два сезона и вернулся на родину, подписав контракт с лидером местного чемпионата – "Скендербеу". В составе восьмикратного чемпиона Албании Гавазай провел за два сезона 78 матчей, 12 из которых в Лиге Европы, забил 6 мячей. Полузащитник был заигран за юношескую и молодежную сборные Албании, в 2018 году трижды вызывался в главную национальную команду. Гавазай может сыграть как на правом, так и на левом фланге полузащиты, его отличает высокая скорость и хороший дриблинг", - говорится в сообщении на сайте клуба.
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