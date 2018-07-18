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Игорь Рабинер: многие коллеги просят подать заявление, обсуждаю это с юристами
Журналист Игорь Рабинер может обратиться с заявлением в полицию и подать иск в суд после того, как экс-тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков ударил его по лицу.
"Не считаю, что мне есть о чем разговаривать с этим человеком, после нанесенного удара. Он, в общем-то, все сказал этим ударом. Разговаривать мне с ним абсолютно не о чем. По поводу юридических действий – я сейчас думаю и обсуждаю это с юристами, адвокатами. Очень много коллег в социальных сетях просят подать на него заявление в полицию, обратиться в судебные органы.
Таким образом, журналисты должны себя защищать и показывать, что мы не имеем права позволять кому-либо физически воздействовать на нас за нашу профессиональную деятельность.
Я пока для себя еще не принял решения, потому что вчера еще не собирался ни в какой суд, ни в полицию [заявление] подавать. Потому что, мне дорого мое время. Я понимаю, что какого-то реального выхлопа там, скорее всего, не будет с точки зрения именно какого-то решения. Но очень много людей меня об этом просят. И я действительно сейчас об этом задумался", - цитирует Рабинера "Национальная служба новостей".
"Не считаю, что мне есть о чем разговаривать с этим человеком, после нанесенного удара. Он, в общем-то, все сказал этим ударом. Разговаривать мне с ним абсолютно не о чем. По поводу юридических действий – я сейчас думаю и обсуждаю это с юристами, адвокатами. Очень много коллег в социальных сетях просят подать на него заявление в полицию, обратиться в судебные органы.
Таким образом, журналисты должны себя защищать и показывать, что мы не имеем права позволять кому-либо физически воздействовать на нас за нашу профессиональную деятельность.
Я пока для себя еще не принял решения, потому что вчера еще не собирался ни в какой суд, ни в полицию [заявление] подавать. Потому что, мне дорого мое время. Я понимаю, что какого-то реального выхлопа там, скорее всего, не будет с точки зрения именно какого-то решения. Но очень много людей меня об этом просят. И я действительно сейчас об этом задумался", - цитирует Рабинера "Национальная служба новостей".
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