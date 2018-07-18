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Игорь Рабинер: многие коллеги просят подать заявление, обсуждаю это с юристами

Журналист Игорь Рабинер может обратиться с заявлением в полицию и подать иск в суд после того, как экс-тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков ударил его по лицу.

"Не считаю, что мне есть о чем разговаривать с этим человеком, после нанесенного удара. Он, в общем-то, все сказал этим ударом. Разговаривать мне с ним абсолютно не о чем. По поводу юридических действий – я сейчас думаю и обсуждаю это с юристами, адвокатами. Очень много коллег в социальных сетях просят подать на него заявление в полицию, обратиться в судебные органы.

Таким образом, журналисты должны себя защищать и показывать, что мы не имеем права позволять кому-либо физически воздействовать на нас за нашу профессиональную деятельность.

Я пока для себя еще не принял решения, потому что вчера еще не собирался ни в какой суд, ни в полицию [заявление] подавать. Потому что, мне дорого мое время. Я понимаю, что какого-то реального выхлопа там, скорее всего, не будет с точки зрения именно какого-то решения. Но очень много людей меня об этом просят. И я действительно сейчас об этом задумался", - цитирует Рабинера "Национальная служба новостей".
Теги: Рабинер Кирьяков
Сегодня, 13:40
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7
(1)
№7 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:11) #
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online

Под правый выпрашивает, чтобы Кирьяков цветомузыкальную систему организовал.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:01) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Ему понравилось походу... еще напрашивается


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 13:57) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
Очень удобно оскорблять людей в своих статейках прикрываясь своей "профессиональная деятельность". Пора научиться отвечать за свои слова.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: tantara002 (Сегодня, 13:52) #
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  •  (2)
online

Василий Уткин
?


@radioutkin
1 ч.1 час назад
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1. Безоговорочно осуждаю всякое рукоприкладство.
2. Драка ровесников с одним синяком, ни один не боксер и не инвалид - не повод для разговора.
3. Сергей Кирьяков идиот.
4. Игорю Рабинеру надо фильтровать базар. Позор получить по eбалу за настолько сервильный и бездарный текст.


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: COPati4 Ставрополь (Сегодня, 13:51) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Ждем новой книги под названием - "Как Кирьяков убивал Рабинера"
Регистрация: 25.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Wismar Новочеркасск (Сегодня, 13:46) #
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ЧМО
Регистрация: 6.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: XERX - (Сегодня, 13:44) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
та пля,расплачься еще!!!не мужики ,а шваль какая то!!!сначала напистят с куеву тучу,а потом за свои слова ответить не могут,тьфу мля,противно!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
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